Baba Vanga Prediction: 2025ର ଶେଷ 90 ଦିନ 4 ରାଶିଙ୍କ ଜୀବନରେ କରିବ ଧମାଲ, ଯାହା ଛୁଇଁବେ ପାଲଟିବ ସୁନା

ବାବା ଭେଙ୍ଗା ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ପାଇଁ ସାରା ଭାରତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ସେ ଆଉ ଏକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ । 2025ର ଶେଷ 90 ଦିନ 4 ରାଶିଙ୍କ ଜୀବନରେ କରିବ ଧମାଲ ।

By Seema Mohapatra
CELLNET

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ବାବା ଭେଙ୍ଗା ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ପାଇଁ ସାରା ଭାରତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ବାବା ଭେଙ୍ଗା 2025 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅନେକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଯୁଦ୍ଧ, ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା, ହିଂସା ଏବଂ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା ସବୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଏବେ, 2025 ମସିହାର ଶେଷ ତିନି ମାସ, ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ପାଇଁ ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ କିଛି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ତିନି ମାସ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଅନୁସାରେ, ଚାରୋଟି ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି 90 ଦିନ ଏହି ଚାରୋଟି ରାଶି ପାଇଁ ଖୁସି, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପ୍ରଗତି ଆଣିବ। ବାବା ଭାଙ୍ଗଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଏହି ବିଶେଷ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚମକିବେ ଏବଂ କେବେ ବି ସୁଯୋଗର ଅଭାବର ରହିବନି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ତିନି ମାସରେ କେଉଁ ରାଶି ଲାଭବାନ ହେବେ…

ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ

ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ, ବୃଷ ରାଶିର ଲୋକମାନେ 2025 ର ଶେଷ ତିନି ମାସରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଗତି ଦେଖିପାରିବେ। 2025 ର ବାକି ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ହେବ, ଏବଂ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପୂରଣ ହେବ। ଆଗାମୀ ତିନି ମାସରେ, ବୃଷ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ, ଯାହା ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏହି ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ।

ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ

ବାବା ଭାଙ୍ଗଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ବୁଧ ରାଶିର ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ଆଗାମୀ ତିନି ମାସ ବହୁତ ଶୁଭ ରହିବ।  ଯଦି ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ଚାକିରି ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ, ତେବେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ବିବାଦର ଅନ୍ତ ହେବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଯେକୌଣସି ବିବାଦ ସମାଧାନ ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ସହିତ ଧନର ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ।

କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ

ବାବା ଭାଙ୍ଗଙ୍କ ଅନୁସାରେ, 2025 ର ଶେଷ ତିନି ମାସ ବୁଧ-ଗ୍ରହଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟବାନ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଟଙ୍କା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ​​ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଘର କିମ୍ବା ଫ୍ଲାଟ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଭଲ ଉନ୍ନତି କରିବେ ଏବଂ ଅନେକ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି।

କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ

ବାବା ଭାଙ୍ଗଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ଶନି ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ଏବଂ ଖୁସି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନିଙ୍କ ସାଡେସତୀର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଶନିଙ୍କ ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ, ଅନେକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ, ଏବଂ ଅନେକ ଚାପ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ।

