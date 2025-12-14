ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ବର୍ଷ ରହିବ ୨୦୨୬, ଘଟିବ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା, ସମୁଦ୍ରରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବ ଏହି ସବୁ ଗାଁ, ବାବା ଭାଙ୍ଗାଙ୍କ ବଡ଼ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ

By Jyotirmayee Das

Baba Vanga Prediction: ବାବା ଭାଙ୍ଗା ହୁଏତ ଜଣେ ଅନ୍ଧ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁରେ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱର ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି। ବାବା ଭାଙ୍ଗା ଦେଶ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପରେ କେତେକାଂଶରେ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା।

ତାଙ୍କର ୨୦୨୫ ବର୍ଷ ବିଷୟରେ ଏପରି ଅନେକ ଦାବି ଥିଲା, ଯାହା ସତ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ବାବା ଭାଙ୍ଗା ୨୦୨୬ ବର୍ଷ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ବହୁତ ଭୟଙ୍କର। ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଅନୁସାରେ, ୨୦୨୬ ବର୍ଷରେ ଏପରି ଅନେକ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିବ ଯାହା ଦେଶ ଏବଂ ବିଶ୍ୱକୁ ଥରାଇ ଦେବ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ୨୦୨୬ ପାଇଁ ବାବା ଭାଙ୍ଗାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ।

ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ: ବାବା ଭାଙ୍ଗାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ୨୦୨୬ ବର୍ଷ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ବର୍ଷ ହେବ। ଏହି ବର୍ଷ ଅନେକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିବ । ଯାହା ଦେଶ ଏବଂ ବିଶ୍ୱକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବ। ବାବା ଭାଙ୍ଗାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ୨୦୨୬ ଭୂମିକମ୍ପ, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ଉଦ୍ଗିରଣ ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ ହେବ। ଏହା ପରିବେଶଗତ କ୍ଷତି ଘଟାଇବ।

ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବ: ବାବା ଭାଙ୍ଗାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୬ ମସିହାରେ ବିଶ୍ୱର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଏକ ବିନାଶକାରୀ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବ୍ୟାପିବ। ଏହି ବିନାଶକାରୀ ଯୁଦ୍ଧର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ବିଶ୍ୱର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ଅନୁଭୂତ ହେବ, ଯାହା ଫଳରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଜୀବନ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିର କ୍ଷତି ହେବ। ଭାଙ୍ଗାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱର ଶକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ।

AI ଉପରେ କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବ ନାହିଁ: ବାବା ଭାଙ୍ଗା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI) ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯିବ ଯେ, ମଣିଷର ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହି ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଅଭାବ AI କୁ ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଜେ ନେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ।

ଅର୍ଥନୈତିକ ସଙ୍କଟ: ବାବା ଭାଙ୍ଗାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ୨୦୨୬ ବର୍ଷରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ସଙ୍କଟ, ଦୁର୍ବଳ ମୁଦ୍ରା ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ବଜାରରେ ତରଳତାର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି, ଉଚ୍ଚ ସୁଧ ହାର ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଶିଳ୍ପରେ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଶ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।

(ଅସ୍ୱୀକୃତି: ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହାର କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ଭାଷ୍କର କୌଣସି ଜିନିଷର ସତ୍ୟତାର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ।) 

