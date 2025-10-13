ଏହି ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ ୟୁରୋପ, ରୋମରେ ରାଜ୍ କରିବେ ଆତଙ୍କୀ, ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ ଆଉ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ । ବୁଲଗେରିଆରେ ଜନ୍ମିତ ରହସ୍ୟମୟୀ ମହିଳା ଭବିଷ୍ୟଦ୍ରଷ୍ଟା ବାବା ଭେଙ୍ଗା, ଯାହାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ‘ବାଲକାନର ନୋଷ୍ଟ୍ରାଡମସ୍’ ଭାବରେ ଜାଣେ, ସେ ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ ସେ ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ ତାହା ଯଦି ସତ ହୁଏ ତେବେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ରୂପ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ।
ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାଁ ଥିଲା ‘ବାଙ୍ଗେଲିଆ ପାଣ୍ଡେଭା ଦିମିତ୍ରୋଭା’। ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଅନେକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ, ଯାହା ସମୟ ସହିତ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି… ତାହା ୯/୧୧ ଆକ୍ରମଣ ହେଉ, କରୋନା ମହାମାରୀ ହେଉ, ରାଜକୁମାରୀ ଡାଏନାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉ କିମ୍ବା ୨୦୦୭ ସୁନାମୀ।
ହେବ ବଡ ଯୁଦ୍ଧ: ଏବେ ଏକ ନୂଆ ରିପୋର୍ଟ ଦାବି କରୁଛି ଯେ, ବାବା ଭେଙ୍ଗା ଏକ “ବଡ ମୁସଲିମ ଯୁଦ୍ଧ” ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି । ଏହି ଭୟଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀରେ ୨୦୧୬ରେ ମୁସଲିମ ମୌଳବାଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୟୁରୋପ ଆକ୍ରମଣ ବିଷୟରେ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ସଂଘର୍ଷ ୨୦୧୦ରେ ଆରବ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯାହାକି ସିରିଆରେ ଘଟିବ । ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ “ମୁସଲମାନମାନେ ୟୁରୋପୀୟମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାସାୟନିକ ଯୁଦ୍ଧର ବ୍ୟବହାର କରିବେ,” ଏବଂ ୨୦୪୩ ସୁଦ୍ଧା ରୋମର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜଣେ ଖଲିଫା ସ୍ଥାପନ ହେବେ । ତେବେ ଏଥିରେ ବାବା ଭେଙ୍ଗା ଇସଲାମିକ୍ ଷ୍ଟେଟର ଆତଙ୍କକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଥିଲା।
ଅସ୍ତିତ୍ଵ ହରାଇବ ୟୁରୋପ: ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ୨୦୪୪ର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ୟୁରୋପର ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ସବୁ ବଦଳିଯିବ । ଜନସଂଖ୍ୟା ଲୋପ ପାଇବା ସହ ଏହା ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରେଇବ । ଯାହା ଫଳରେ ଏହି ବିଶାଳ ମହାଦେଶ ପ୍ରାୟ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯିବ । ଯେଉଁଠାରେ ମଣିଷତ ଦୂର କଥା କୌଣସି ପଶୁପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ରହିବେ ନାହିଁ । ଏକ ପ୍ରକାରର ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ ୟୁରୋପ ।