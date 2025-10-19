Gold Price: ସୁନାକୁ ନେଇ ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ ଭୟଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ; ୨୦୨୬ରେ କେତେ ରହିବ ରେଟ୍? ଶୁଣି ଉଡ଼ିଯିବ ହୋସ୍

୨୦୨୬ରେ ସୁନା ଦରକୁ ନେଇ ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ ଭୟଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ। କେତେ ରହିବ ସୁନା ରେଟ୍? ଶୁଣି ଉଡ଼ିଯିବ ହୋସ୍ ।

By Seema Mohapatra
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦୀପାବଳି କାଲି, କିନ୍ତୁ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଶନିବାର, ଧନତେରସ ଦିନ, MCX ରେ ଡିସେମ୍ବରରେ ସୁନାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ 2 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,27,320 ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଲା। ଆମେରିକାରେ, ସୁନା ଫ୍ୟୁଚର୍ସ ମଧ୍ୟ 2 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇ 4,213.30 ଡଲାର ପ୍ରତି ଆଉନ୍ସ ହୋଇଛି। ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରର ମଜବୁତ ହେବା ଏବଂ ଆମେରିକା-ଚୀନ୍ ବାଣିଜ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚୀନ୍ ଉପରେ 100% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ହେବ, ଯାହା ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ସୁନା ଉପରେ ଲାଭ ବୁକ୍ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି।

ତଥାପି, ଚଳିତ ବର୍ଷ ସୁନାରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି, ଦେଶର ସ୍ପଟ୍ ମାର୍କେଟରେ 70 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବିଶ୍ୱ ଅନିଶ୍ଚିତତା, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ କ୍ରୟ, ଆମେରିକା ଫେଡେରାଲ୍ ରିଜର୍ଭ ଦ୍ୱାରା ସୁଧ ହାର ହ୍ରାସର ଆଶା ଏବଂ ETF ରେ ନିବେଶ ଏହାର କାରଣ। ତଥାପି, ପରିବେଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବର୍ଷ ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାରମ୍ପରିକ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଶ୍ୱ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି।

ହ୍ରାସ ହୋଇଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଛି

ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତି, ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ଡଲାରର ଶକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହି ବର୍ଷ, ଅନିଶ୍ଚିତତା ଏହାକୁ ଉପରକୁ ଠେଲି ଦେଇଛି। ତଥାପି, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ନିରନ୍ତର ସୁନା କିଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିବେଶକମାନେ ସତର୍କ ଅଛନ୍ତି। ସୁନା ରେକର୍ଡ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ନିବେଶକମାନେ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସୁନାରେ ନିବେଶ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ସୁନା ETF ରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଉଛନ୍ତି।

ଗ୍ରୋକଙ୍କୁ ୨୦୨୬ ମସିହାରେ ସୁନା ଦର ବିଷୟରେ ପଚରାଯାଇଥିଲା

ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଦୀପାବଳିରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ରହିବ? ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୋକଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା ଯେ ବାବା ଭାଙ୍ଗାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଆଧାରରେ ୨୦୨୬ ମସିହାରେ ଦୀପାବଳିରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ରହିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ୧,୩୦,୦୦୦ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବାବା ଭାଙ୍ଗାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଆଧାରରେ, ଗ୍ରୋକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ ୨୦୨୬ ମସିହାରେ ବିଶ୍ୱ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ (‘କ୍ୟାସ୍ କ୍ରସ୍’) ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିଭ୍ରାଟ, ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ସଙ୍କଟ ଏବଂ ବଜାରରେ ଲିକ୍ବିଡିଟିର ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।

ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ କ’ଣ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅଛି?

ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସୁନା ଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶର ଚାହିଦା ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ। ପ୍ରକୃତରେ, ଲୋକମାନେ ଆର୍ଥିକ ଅସ୍ଥିରତାରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସୁନାରେ ନିବେଶ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ, ନିକଟ ଅତୀତରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ୨୦-୫୦% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯଦି ବାବା ଭାଙ୍ଗାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ୨୦୨୬ ମସିହାରେ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଦେଖାଦିଏ, ତେବେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ୨୫-୪୦% ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଗାମୀ ଦୀପାବଳି (ଅକ୍ଟୋବର-ନଭେମ୍ବର 2026) ସୁଦ୍ଧା, 10 ଗ୍ରାମ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 162,500 ରୁ 182,000 ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଏହି ଆକଳନ ବିଶ୍ୱ ଆର୍ଥିକ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଏବଂ ସୁନାର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚାହିଦା ଉପରେ ଆଧାରିତ।

