2026ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ବଯୁଦ୍ଧ? ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ ଭୟଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ; ଆମେରିକା-ରୁଷ-ଚୀନ୍ ହେବ ରକ୍ତର ବନ୍ୟା

2026ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ବଯୁଦ୍ଧ? ଆମେରିକା-ରୁଷ-ଚୀନ୍ ଖେଳିବେ ରକ୍ତର ହୋଲି । ବାବା ଭେଙ୍ଗା କଲେ ଭୟଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ।

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେହି ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖି ନାହାଁନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ’ଣ ହେବ, ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ସର୍ବଦା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀକୁ ନେଇ ବହୁତ ଉତ୍ସାହୀ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୁଲଗେରିଆନ୍ ରହସ୍ୟବାଦୀ ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୨୦୨୬ ସମ୍ପର୍କରେ କରାଯାଇଥିବା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଅତି ଭୟଙ୍କର।

କୁହାଯାଏ ଯେ ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ପ୍ରାୟତଃ ସତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ତେଣୁ, ଯଦି ସେ ଏକ ରକ୍ତାକ୍ତ କିମ୍ବା ହିଂସାତ୍ମକ ଭବିଷ୍ୟତର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନିଆଯାଇଥାଏ। ତେବେ ସେ ୨୦୨୬ ମସିହାରେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି।

ବାବା ଭେଙ୍ଗା ବୁଲଗେରିଆରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ “ବାଲ୍କନର ନୋସ୍ତ୍ରୋଦମସ୍” ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ଏହି ରହସ୍ୟବାଦୀ ବାଲ୍ୟକାଳରେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହରାଇଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ୧୯୯୬ ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ ନାମ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ପାଇଁ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚିତ। ସେ ଆମେରିକାରେ 9/11 ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ 2022 ରେ ବ୍ରିଟେନରେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ବିଷୟରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି।

ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ 2026 ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ କି?

ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ, ସେ 2026 ରେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଚୀନ ତାଇୱାନକୁ କବଜା କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୟାସ କରିବ। 2026 ରେ ରୁଷ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ମୁକାବିଲା ହେବ ଏବଂ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବ।

ବାବା ଭାଙ୍ଗା କିଏ ଥିଲେ?

ବାବା ଭାଙ୍ଗାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାମ ଭାଙ୍ଗେଲିଆ ପାଣ୍ଡେଭା ଦିମିଟ୍ରୋଭା ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେ 1911 ରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଉତ୍ତର ମାସିଡୋନିଆରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ, ସେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହା ତାଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖିବାର ଶକ୍ତି ଦେଇଥିଲା। 30 ବର୍ଷ ବୟସ ସୁଦ୍ଧା, ବାବା ଭାଙ୍ଗା ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଏବଂ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ଏତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଯେ କେବଳ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହେଁ ବରଂ ବୁଲଗେରିଆର ରାଜା ବୋରିସ୍ ତୃତୀୟ ଏବଂ ସୋଭିଏତ୍ ନେତା ଲିଓନିଡ୍ ବ୍ରେଜନେଭଙ୍କ ପରି ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ। 1996 ମସିହାରେ 84 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ବୁଲଗେରିଆର ପେଟ୍ରିଚ୍‌ରେ ସେ ଯେଉଁ ଘରେ ରହୁଥିଲେ, ତାହା ଏବେ ଏକ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପାଲଟିଛି।

