ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ ଭୟଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ: ୨୦୨୫ରେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ, ପ୍ରକୃତି କରିବ ବିକଟାଳ ଗର୍ଜନ, ଫାଟିବ ଆଗ୍ନେୟଗିରି
ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଗମ୍ଭୀର। ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ବନ୍ୟାର ପରିସ୍ଥିତି ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବୁଲଗେରିଆନ୍ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତା ବାବା ଭେଙ୍ଗା ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ତାଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ସତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି।
ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଭୟ
ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଅନୁସାରେ, ଆଗାମୀ ସମୟ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ, ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଆହୁରି ଗଭୀର ହୋଇପାରେ।
ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, 2025 ମସିହାରେ ଏକ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଆସିପାରେ, ଯାହା ଅନେକ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିପାରେ। ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସତର୍କତା
ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳି ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ଏବଂ ବର୍ଷା ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି। ଭାରତ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ସମୟରେ ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ବନ୍ୟାର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯିବ। ଜମ୍ମୁରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଦେଖାଯାଉଛି।
ବନ୍ୟା ସମସ୍ୟା
ପାହାଡ଼ି ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଭୀଷଣ ମେଘ ଯୋଗୁଁ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଯାଇଛି। ଡଜନ ଡଜନ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ବାବା ଭେଙ୍ଗା ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀରେ 2025 ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ, ସେ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ଉଦ୍ଗିରଣ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ।
ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ମିଆଁମାରରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 5 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ, ଲୋକମାନେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ମଧ୍ୟ ସତ ହୋଇପାରେ।
ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ
ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀରେ, ସେ 2025 ମସିହାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ୟୁରୋପରେ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଗମ୍ଭୀର ହେବା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ଏଥିସହ ଚଳିତ ବର୍ଷ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ।
ପୂର୍ବରୁ ବାବା ଭେଙ୍ଗା ସୋଭିଏତ୍ ୟୁନିଅନ୍ ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ ଆମେରିକାରେ 9/11 ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ରାଜକୁମାରୀ ଡାଏନାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ସଠିକ୍ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା।
ବାବା ଭେଙ୍ଗା 1911 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ସେ 86 ବର୍ଷ ପରେ 1996 ମସିହାରେ ଦୁନିଆକୁ ବିଦାୟ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ, ସେ 5079 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ବିଶ୍ୱର ଶେଷ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ, ବାବା ଭେଙ୍ଗା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମହାବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, ଯାହା ସତ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।