ମାତ୍ର ୩ ଦିନରେ ମିଳିବ ଘର, ଗାଡି, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ; ମାଲାମାଲ ହେବେ ଏହି ରାଶିର ଲୋକେ, ବାବା ଭେଙ୍ଗା କଲେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ

ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ, ୩ ଦିନରେ କୋଟିପତି ହେବେ ଏହି ରାଶି

By Shantilata Rout
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବାବା ଭେଙ୍ଗା ୨୦୨୫ ପାଇଁ ଅନେକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ବେଶ୍‌ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯାହା କିଛି କହିଯାଇଥିଲେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅନେକଗୁଡିଏ ସତ ହୋଇଛି ।

ସାରା ବିଶ୍ବ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଯାଇଛନ୍ତି ବାବା ଭେଙ୍ଗା । ୧୯୧୧ ମସିହାରେ ବୁଲଗେରିଆରେ ଜନ୍ମିତ ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମାତ୍ର ୧୨ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ହରାଇଥିଲେ । ଆଉ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।

ବୁଲଗେରିଆନ୍ ଭବିଷ୍ୟବକ୍ତା ବାବା ଭେଙ୍ଗା ୨୦୨୫ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ବିଷୟରେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ସେହି ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା ୩ ମାସରେ ବଦଳିବ ୪ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ । ଚମକିବ ଭାଗ୍ୟ ଘରେ ହେବ ଟଙ୍କା ବର୍ଷା । ମିଳିବ ଘର, ଗାଡି, ବ୍ୟାଙ୍କବାଲାନ୍ସ ଆଦି । ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଏହି ବର୍ଷ ଚାରୋଟି ରାଶି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ, ଏବଂ ସେମାନେ ୨୦୨୫ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ସଫଳତା, ଧନ ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରିବେ। ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ଭାଗ୍ୟବାନ ରାଶିଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ…

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଆଜିର ଦିନଟି କିପରି କଟିବ; କେଉଁ ରାଶିଙ୍କୁ…

Sharad Purnima 2025: ଶରତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମା…

୨୦୨୫ ବର୍ଷ ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ଅନେକ ଖୁସି ଆଣିବ। ଏହି ବର୍ଷଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସହିତ ଶେଷ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଏବଂ ଖ୍ୟାତିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସ୍ଥିରତା ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳିବ ।

ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ପଦ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସହ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ଵ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅନେକ ଲାଭ ପାଇବେ।

ସିଂହ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଏକ ଆଶାବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣ ବହୁ ଦିନ ଧରି ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ସଫଳ ହେବ । ପଦୋନ୍ନତି, ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଯେକୌଣସି ଦଳକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ।

ବାବା ଭାଙ୍ଗଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଏହି ସମୟ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନର ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଆଣିବ। ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, କ୍ୟାରିୟରରେ ନୂତନ ସଫଳତା ହାସଲ ହେବ, ଏବଂ ବହୁବିଧ ଉତ୍ସରୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ପ୍ରବେଶ କରିବ ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରଗତି ହାସଲ କରିବେ।

You might also like More from author
More Stories

ଆଜିର ଦିନଟି କିପରି କଟିବ; କେଉଁ ରାଶିଙ୍କୁ…

Sharad Purnima 2025: ଶରତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମା…

Shukra Ketu Yuti: ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଦୁର୍ଲଭ…

Horoscope: ଆଜି ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି; ସତର୍କ…

1 of 624