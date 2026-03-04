ହଠାତ୍ ଅବସର ଘୋଷଣା କଲେ ବାବର ଆଜାମ୍! ପାକିସ୍ତାନ ଖେଳାଳି ବି ଚକିତ, କାହିଁକି ନେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି?
T20ରୁ ସନ୍ନ୍ଯାସ ନେଲେ ବାବର ଆଜାମ୍ !
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଖରାପ ଫର୍ମ ପାଇଁ ଲଗାତାର ଟ୍ରୋଲ ହେଉଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ଖେଳାଳି ବାବର ଆଜାମଙ୍କୁ ଏବେ ଆଉ ଏକ ଶକ୍ତ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ତାଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ମ୍ଯାଚ ପାଇଁ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ODI ଦଳରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଛି। ଟିମର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବାବରଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଖବର ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏପରିକି ବାବର ଟି-ଟ୍ବେଣ୍ଟିରୁ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ତେବେ ଏହି କଥା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସତ ତାହା ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ବାବର ଆଜମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ରହିଛନ୍ତି। ବାବର ସମେତ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ମେନ୍ ଇନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏବେ, ଦଳ ବିଦାୟ ନେବା ପରେ, ପୂର୍ବତନ ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିନାୟକ ବାବର ଆଜମଙ୍କ ଅବସର ଗୁଜବ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ବାବର ଟି୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଥିବା ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦାବି ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଛି।
ପ୍ରକୃତରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରାଯାଇଥିଲା। ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖାଥିଲା, “ବାବର ଆଜମ ଟି୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟରୁ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି।” ଏଥିରେ ଲେଖାଥିଲା, “ଅଧିକ ଦେଖନ୍ତୁ।” କିନ୍ତୁ, “ଅଧିକ ଦେଖନ୍ତୁ” ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ସମୟରେ କିଛି ଦେଖାଯାଉନାହିଁ।
ଭାଇରାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ସତ୍ୟ: ଜାଣିରଖନ୍ତୁ କି ଏହା ଏକ ନକଲି ପୋଷ୍ଟ। ଏହାର ବାସ୍ତବତା ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ସରଳ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ବାବର ଅବସର ନେଇନାହାଁନ୍ତି। ଏହା ମିଥ୍ୟା ଖବର। ବର୍ତ୍ତମାନ, ବାବର ତିନୋଟି ଫର୍ମାଟରେ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ। ମାତ୍ର
ବାବରଙ୍କ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ: ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ବାବର ଆଜମଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ଛଅଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଚାରି ଇନିଂସରେ କେବଳ ୯୧ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର ୪୬ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ଥିଲା ୧୧୨.୩୪।
ବାବର ଆଜମଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିଅର: ବାବରଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିଅର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୬୧ ଟେଷ୍ଟ, ୧୪୦ ଦିନିକିଆ ଏବଂ ୧୪୫ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖେଳିଛନ୍ତି। ୧୧୨ ଟେଷ୍ଟ ଇନିଂସରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି, ସେ ୪୨.୩୮ ହାରରେ ୪୩୬୬ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ୯ ଶତକ ଏବଂ ୩୦ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ରହିଛି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବାବର ୧୩୭ ଦିନିକିଆ ଇନିଂସରେ ୫୩.୭୨ ହାରରେ ୬୫୦୧ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ୨୦ ଶତକ ଏବଂ ୩୭ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ରହିଛି। ବାକି ୧୩୬ ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଇନିଂସରେ, ବାବର ୩୮.୯୪ ହାରରେ ଏବଂ ୧୨୮.୦୨ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ସହିତ ୪୫୯୬ ରନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ତିନୋଟି ଶତକ ଏବଂ ୩୯ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।