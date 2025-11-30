ବାବର ଏବଂ ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ, ୬ ଓ୍ୱିକେଟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିନେଲା ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ

ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଟ୍ରାଇ ସିରିଜରେ ଧୂଳି ଚଟାଇଲା ପାକିସ୍ତାନ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଟ୍ରାଇ-ସିରିଜର ଫାଇନାଲରେ ପାକିସ୍ତାନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଛଅ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ମ୍ୟାଚ୍ ହାତେଇ ନେଲା। ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ୧୧୪ ରନ୍‌ରେ ସୀମିତ ରଖିଥିଲା, ତା’ପରେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନେ ୮ ବଲ୍ ବାକି ଥାଇ ଛଅ ୱିକେଟରେ ମ୍ୟାଚ୍‌ ଜିତି ନେଇଥିଲେ।

ବାବର ଆଜମ ୩୭ ରନ୍‌ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ ଆୟୁବ ୩୬ ରନ୍‌ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ପାକିସ୍ତାନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାଠାରୁ ଲିଗ୍ ପରାଜୟର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଥିଲା।

ବିଜୟର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଲେ ଆଫ୍ରିଦି-ନୱାଜ:

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଡିସେମ୍ୱର ୧ରୁ ଏମାନଙ୍କ ପେନସନ୍ ବନ୍ଦ, ଆପଣଙ୍କ…

ରାଞ୍ଚିରେ ପୁଣି କିଙ୍ଗ୍ ବନିଲେ କୋହଲି, ODIରେ…

ଫାଇନାଲରେ ଶାହିନ ଆଫ୍ରିଦି ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ନୱାଜ ପାକିସ୍ତାନର ବିଜୟର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲେ। ଦୁହେଁ ତିନୋଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଏକ ବଡ଼ ସ୍କୋର କରିବାରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କଡ଼ା ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ।

ଆଫ୍ରିଦି ୩ ଓଭରରେ ୧୮ ରନ ଦେଇ ୩ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମହମ୍ମଦ ନୱାଜ ୪ ଓଭରରେ ୧୭ ରନ ଦେଇ ୩ ଜଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଆଉଟ କରିଥିଲେ।

ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପକ୍ଷରୁ କାମିଲ ମିଶାରା ସର୍ବାଧିକ ୫୯ ରନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନଥିଲେ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏକ ସମୟରେ ୮୪ ରନରେ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ ହରାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନୀ ବୋଲରମାନେ ତା’ପରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟାଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ୩୦ ରନ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ୯ ଜଣ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଆଉଟ କରିଥିଲେ।

ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଅବରାର ଅହମ୍ମଦ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ ଆୟୁବ ଏବଂ ସଲମାନ ମିର୍ଜା ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ।

ବାବର ଆଜମ ନିଜର ଶକ୍ତି ଦେଖାଇଲେ:

ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ ୧୧୪ ରନ୍ ରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସାମ୍ ଆୟୁବଙ୍କ ୩୬ ଏବଂ ବାବର ଆଜମଙ୍କ ୩୭ ରନ୍ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲା।

ସାହିବଜାଦା ଫରହାନ ମଧ୍ୟ ୨୩ ରନ୍ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ପବନ ରତ୍ନାୟକେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ, ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ।

ଜିମ୍ବାୱେ ମଧ୍ୟ ଏହି ତ୍ରି-ସିରିଜରେ ଖେଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସମଗ୍ର ସିରିଜରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ।

You might also like More from author
More Stories

ଡିସେମ୍ୱର ୧ରୁ ଏମାନଙ୍କ ପେନସନ୍ ବନ୍ଦ, ଆପଣଙ୍କ…

ରାଞ୍ଚିରେ ପୁଣି କିଙ୍ଗ୍ ବନିଲେ କୋହଲି, ODIରେ…

କିପରି ଏତେ ଖତରନାକ ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଯାଏ…

ବାଘ ପରି ଡେଇଁ ଉଡ଼ିଉଡ଼ି କ୍ୟାଚ୍ ଧରିଲେ…

1 of 8,127