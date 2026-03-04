ଟି-୨୦ ବିଶ୍ଵକପରେ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଦଳରୁ ବାହାରିଲେ ଏହି ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳି, ମିଳିଲାନି ଭୁଲ ସୁଧାରିବାର ମୌକା
Babar Azam: ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ବାବର ଆଜମଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଛଅଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମାତ୍ର ୯୧ ରନ୍ କରିଥିବା ବାବରଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଆଗାମୀ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଦଳରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ବୁଧବାର (୪ ମାର୍ଚ୍ଚ) ବାଂଲାଦେଶ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ୧୫ ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି।
ଶାହିନ ଆଫ୍ରିଦି ଅଧିନାୟକ
ଏହି ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଶାହିନ ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଶାହିନ ମଧ୍ୟ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନଥିଲେ। ସେ ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ପାଞ୍ଚଟି ଇନିଂସରେ ଆଠଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍କୋର ୪/୩୦ ଥିଲା। ତଥାପି, ତାଙ୍କର ଇକୋନୋମି ହାର ୧୦.୫୨ ଥିଲା।
ଏହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ODI ଦଳରେ ପ୍ରଥମ ସୁଯୋଗ
ଏହି ଦଳର ଅନେକ ଖେଳାଳି ଅବଦୁଲ ସମାଦ, ମାଜ ସାଦାକତ, ମହମ୍ମଦ ଗାଜୀ ଘୋରୀ, ସାଦ ମାସୁଦ, ସାହିବଜଡା ଫରହାନ ଏବଂ ଶାମିଲ ହୁସେନଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରଥମ ODI ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି।
ଅବଦୁଲ ସମାଦ, ମାଜ ସଦାକତ, ସାଦ ମାସୁଦ ଏବଂ ଶାମିଲ ହୁସେନ ସମ୍ପ୍ରତି ଆବୁଧାବିରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଲାୟନ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ଶାହିନ ଦଳର ଅଂଶ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ସିରିଜକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ସିରିଜ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୧ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ
ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ୧୧ ରୁ ୧୫ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଢାକାର ଶେର-ଏ-ବାଂଲା ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ୧୧ ମାର୍ଚ୍ଚରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ୧୩ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଏବଂ ଶେଷ ୫୦ ଓଭର ମ୍ୟାଚ୍ ୧୫ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଖେଳାଯିବ।
ODI ସିରିଜ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ
ଶାହିନ୍ ଶାହା ଆଫ୍ରିଦି (ଅଧିନାୟକ), ଅବଦୁଲ ସମାଦ, ଅବରାର ଅହମ୍ମଦ, ଫହିମ ଆଶ୍ରାଫ, ଫୈସଲ ଅକ୍ରମ, ହରିସ ରଉଫ, ହୁସେନ୍ ତଲାତ, ମାଜ ସଦାକତ, ମହମ୍ମଦ ରିଜୱାନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ମହମ୍ମଦ ୱାସିମ ଜୁନିୟର, ମହମ୍ମଦ ଗାଜୀ ଘୋରୀ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ସାଦ୍ ମସୁଦ୍, ସାହିବଜାଦ୍ ଫରହାନ୍, ଅଲମାନ୍ ଅଲୀ ଆଗା ଏବଂ ଶମୀଲ ହୁସେନ୍ ।