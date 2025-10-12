ଆରେ…ଲାଇଭ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏ କଣ କହିଦେଲେ ରମିଜ୍ ରାଜା, ହେଇଗଲା ବାବରଙ୍କ ମୁହଁ ଛୋଟ, ହୁ ହୁ ହେଇ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଭିଡିଓ…
Live Match:ବାବର ଆଜମଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରମିଜ୍ ରାଜା କଲେ ଅପମାନିତ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ଘରୋଇ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଖେଳୁଛି, ଯାହାର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଲାହୋରର ଗଦ୍ଦାଫି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟସ୍ ଜିତି ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଦିନର ଖେଳ ଶେଷରେ ୫ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୩୧୩ ରନ୍ କରିଥିଲା।
ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟକୁ ଫେରିଥିବା ପୂର୍ବତନ ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଧିନାୟକ ବାବର ଆଜମ ପ୍ରଥମ ଦିନର ଖେଳରେ ମାତ୍ର ୨୩ ରନ୍ ର ଇନିଂସ ଖେଳି ନିଜର ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲେ। ଲାଇଭ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବାବରଙ୍କୁ ପୂର୍ବତନ ପିସିବି ମୁଖ୍ୟ ରମିଜ୍ ରାଜା କମେଣ୍ଟ୍ରି ସମୟରେ କଠୋର ଅପମାନିତ କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
Ramiz Raza commenting on babar azam during DRS call and saying “ ye out hoga drama karega ye”
Ghante ka king have no respect pic.twitter.com/c22vxixlKh
— MAHESH (@_MAHESHICT) October 12, 2025
ରମିଜ ରାଜା କହିଲେ:ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ, ବାବର ଆଜାମ ବାମହାତୀ ସ୍ପିନର ପ୍ରନେଲାନ ସୁବ୍ରାୟେନଙ୍କ ୪୯ତମ ଓଭରର ବଲକୁ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢାଇ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ବଲଟି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଘୂରି ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ବାବରଙ୍କ ବ୍ୟାଟ ଦେଇ ସିଧା ୱିକେଟକିପରଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଆଫ୍ରିକା ଦଳ ଏକ ଆଉଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ପଡ଼ିଆରେ ଥିବା ଅମ୍ପାୟାର ସମର୍ଥନ କରି ଆଉଟ କରି ଦେଇଥିଲେ।
ବାବର ଆଜମଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ ଦିଆଯିବା ପରେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଅମ୍ପାୟରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଡିଆରଏସ୍ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, କମେଣ୍ଟ୍ରିରେ ଉପସ୍ଥିତ ରମିଜ ରାଜା ତାଙ୍କ ସାଥୀ କମେଣ୍ଟ୍ରିଙ୍କୁ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ତଳେ ରଖିବାକୁ କହିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଆଉଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ସେ ନାଟକ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଲାଇଭ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କ କଥା ସମସ୍ତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶୁଣିପାରିଥିଲେ। ତୃତୀୟ ଅମ୍ପାୟରଙ୍କୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦିଆଯିବା ପରେ, ସେ ବାବରଙ୍କୁ ନଟ୍ ଆଉଟ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ପରେ ୬୦ତମ ଓଭରରେ, ପ୍ରେନେଲାନ ସୁବ୍ରାୟେନ୍ ବାବର ଆଜମଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।
ବାବର ଆଜମ ବିଶ୍ୱକପରେ ତାଙ୍କର ୩ ହଜାର ରନ ପୂରଣ କଲେ:ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବାବର ଆଜମ ତାଙ୍କ ୨୩ ରନ୍ର ଇନିଂସ ସହିତ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଇତିହାସରେ ୩,୦୦୦ତମ ରନ୍ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ବାବର ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଛୁଇଁବାରେ ପ୍ରଥମ ଏସୀୟ ଖେଳାଳି ହୋଇଥିଲେ।
ତାଲିକାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍, ଯିଏ ଜଣେ ଏସୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଇତିହାସରେ ୨,୮୨୬ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି।