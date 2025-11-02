ପଛରେ ପଡିଲେ ବିରାଟ, ସବୁଠୁ ଆଗରେ ବାବର୍, ଭାଙ୍ଗିଲା କୋହଲିଙ୍କ ଐତିହାସିକ ରେକର୍ଡ
ପଛରେ ପଡିଲେ ବିରାଟ, ସବୁଠୁ ଆଗରେ ବାବର୍
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ ପାଇଁ ବାବର ଆଜମ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟି-୨୦ ଦଳକୁ ଫେରିଥିଲେ। ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ସେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ସେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏକାକୀ ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଟି-୨୦ ସିରିଜକୁ ୨-୧ ରେ ଜିତିଥିଲା।
ପଛରେ ପଡିଲେ ବିରାଟ: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ରେ ବାବର ଆଜମ ୪୭ ବଲରେ ୯ଟି ଚୌକା ମାରି ୬୮ ରନ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସେ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ସର୍ବାଧିକ ପଚାଶ ପ୍ଲସ୍ ସ୍କୋର କରିଥିବା ଖେଳାଳି ହୋଇ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। ବାବର ଏବେ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ୪୦ ପ୍ଲସ୍ ସ୍କୋର କରିସାରିଛନ୍ତି । ସେପଟେ କିନ୍ତୁ କୋହଲି ୩୯ ପ୍ଲସ୍ ସ୍କୋର କରି ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଇସାରିଛନ୍ତି।
ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କଲା ପାକିସ୍ତାନ: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ରେ ବାବର ଆଜମ ନିଜର ଖାତା ଖୋଲିପାରି ନଥିଲେ। ତା’ପରେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୧୧ ରନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ଦଳ ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜେତା ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ୬୮ ରନ୍ର ଇନିଂସ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୧୩୯ ରନ୍ କରିଥିଲା। ତା’ପରେ ବାବରଙ୍କ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇନିଂସ୍ ଯୋଗୁଁ ପାକିସ୍ତାନ ସହଜରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲା।
ବାବରଙ୍କ ଶତକ: ବାବର ଆଜମ ୨୦୧୬ ମସିହାରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଟି-୨୦ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ, ସେ ଦଳର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜେତା ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ମୋଟ ୪,୩୦୨ ରନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ତିନୋଟି ଶତକ ଏବଂ ୩୭ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ସେ ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପାକିସ୍ତାନ ୨୦୨୨ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ସେମାନଙ୍କର ଟାଇଟଲ ଆଶାକୁ ଧୂଳିସାତ କରିଦେଇଥିଲା। ସେ ୮୫ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ପାକିସ୍ତାନର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି, ୪୮ ଟି ଜିତିଛନ୍ତି ଏବଂ ୨୯ ଟି ହାରିଛନ୍ତି।