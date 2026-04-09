ବିରାଟଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ରାଗିକି ନିଆଁବାଣ ହୋଇଗଲେ ବାବର୍ ଆଜମ୍, ଭାଇରାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଠୋ ଠୋ ହୋଇ ହସିଲେ ଲୋକେ

ବିରାଟଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ରାଗିକି ନିଆଁବାଣ ହୋଇଗଲେ ବାବର୍ ଆଜମ୍
Virat vs Babar: ଯଦିଓ ବିରାଟ କୋହଲି ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳନ୍ତି, ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣନା କରାଯାଏ। ସେ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ କେବଳ ଦିନିକିଆ (ODI) ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ପୂର୍ବତନ ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିନାୟକ ବାବର ଆଜମ ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଛି।
ଯଦିଓ ଏପରି ତୁଳନା ଭୁଲ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ବାବରଙ୍କୁ କୋହଲିଙ୍କ ସମକକ୍ଷ ବୋଲି ମାନି ଚାଲିଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ କୋହଲିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ବାବର ଆଜମ ସ୍ପଷ୍ଟ ହତାଶା ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ। ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପରେ ବାବର ଆଜମ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କ୍ରୋଧିତ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ।
୧୪୫ ରନ୍ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି ଦଳ
ବର୍ତ୍ତମାନ, ପାକିସ୍ତାନରେ ପାକିସ୍ତାନ ସୁପର ଲିଗ୍ (PSL) ଚାଲିଛି। ବାବର ଆଜମ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପେଶାୱାର ଜାଲମି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜର ଅଧିନାୟକ ଅଛନ୍ତି। ବୁଧବାର, ପେଶାୱାର ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ୧୪୫ ରନର ଏକ ସାଧାରଣ ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ, ପେଶାୱାର କେବଳ ଶେଷ ଓଭରରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିପାରିଲା । ଅର୍ଥାତ୍ କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ବାବର ଆଜମ ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଗଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ବାବରଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଥିଲେ । ଯାହା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତତା ହରାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା।
ବାବର ଆଜମ ୩୭ ବଲ୍ ରୁ ୪୩ ରନ୍ କଲେ
ଯେତେବେଳେ ପେଶାୱାର ଦଳ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ସେମାନଙ୍କର ପିଛା ଆରମ୍ଭ କଲା, ବାବର ଆଜମ ଇନିଂସ ଓପନ କରିବାକୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ, ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ମନେ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଧିକାର ତାଙ୍କର ଅଛି। ବ୍ୟାଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରି, ବାବର ୩୭ ବଲରୁ ୪୩ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଇନିଂସ ସମୟରେ, ସେ ଗୋଟିଏ ବି ଛକା ମାରି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚାରୋଟି ଚୌକା ମାରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଦଳ ମାତ୍ର ୧୪୫ ରନର ଏକ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରୁଥିବାରୁ, କ୍ରିଜରେ ରହି ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ କରିବା ବାବରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ତାହା ହୋଇନଥିଲା।
ବିରାଟ ନାଁ ନେଉ ନେଉ ରାଗିଗଲେ ବାବର
କ୍ୟାପ୍ଟେନ ବାବର ଆଜମ ୧୫ତମ ଓଭରରେ ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଦଳର ମୋଟ ସ୍କୋର ମାତ୍ର ୧୧୬ ରନ ଥିଲା। ଖେଳର ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗଟି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା। ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ବିରାଟ କୋହଲି ତୁମର ଖେଳ ପରି ସମାନ ଶୈଳୀର ଖେଳ ଖେଳନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ କରନ୍ତି, ଯାହା ତୁମେ କରିପାରୁନାହଁ।
ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରନ୍ତି, ଏହି ତୁଳନାରେ ତୁମର ମତ କ’ଣ? ବାବର ଆଜମ ଏଥିରେ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇ ପାଲଟା ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ, “ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ନିଜ ପାଖରେ ରଖ। ତୁଳନା କରିବା ବନ୍ଦ କର ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼।” ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, “ଏହା ତୁମର ଏକ ଭୁଲ ଧାରଣା ଯେ ମୁଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ କରିନାହିଁ।” ବାବର ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସର୍ବଦା ଖେଳ ଶେଷ କରିବା, ଏବଂ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ ଥର ଏପରି କରିଛନ୍ତି।
ପ୍ରଶ୍ନଟି ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା
ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ସାମ୍ବାଦିକ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ବିରାଟ କୋହଲି ବାବର ଆଜମଙ୍କ ପରି ଖେଳନ୍ତି । ଏହା ଏକ ଧାରଣା ଯାହା ମୌଳିକ ଭାବରେ ଭୁଲ। ବାସ୍ତବରେ, ବାବର ଆଜମ ହିଁ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଖେଳ ଶୈଳୀକୁ ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି । ଏହା ଏକ ପ୍ରୟାସ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ପ୍ରାୟତଃ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବାବର ଆଜମ ପ୍ରାୟତଃ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ବିଷୟରେ ନିଜକୁ ଯାଞ୍ଚର ଅଧୀନରେ ପାଆନ୍ତି।