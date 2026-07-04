ପୁଣିଥରେ ପାକିସ୍ତାନର ଅଧିନାୟକ ହେବେ ବାବର ଆଜମ! କେବଳ ଏହି ଫର୍ମାଟରେ ମିଳିବ ଦାୟିତ୍ୱ
ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ମୋହସିନ ନକଭି।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବାବର ଆଜମ ପୁଣିଥରେ ପାକିସ୍ତାନ ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇପାରନ୍ତି।
ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (PCB) ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୋହସିନ ନକଭି ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଟେଷ୍ଟ ଫର୍ମାଟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳର ସମ୍ପ୍ରତି ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ଶାନ୍ ମାସୁଦଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଲଗାତାର ସମାଲୋଚନା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।
ଶାନ ମାସୁଦଙ୍କ ଛୁଟି ନିଶ୍ଚିତ:
ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୩ ରେ ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରଠାରୁ ଶାନ ମାସୁଦଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପାକିସ୍ତାନ ଖେଳିଥିବା ୧୬ ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରୁ ୧୨ ଟିରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି।
ପାକିସ୍ତାନ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେ ମାସରେ ବାଂଲାଦେଶ ଗସ୍ତ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ କ୍ଲିନ୍ ସୁଇପ୍ ହୋଇଥିଲେ।
ଏହି ଦମଦାର ପରାଜୟ ପରେ, ବୋର୍ଡ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟରମାନେ ମାସୁଦଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଖରାପ ବ୍ୟାଟିଂ ଫର୍ମକୁ ନେଇ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ମାସୁଦ ନିଜେ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ବହୁତ ନିରାଶ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ (WTC) ଚକ୍ର ପରେ PCB ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଶାସନିକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି।
ଯେପରିକି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଏବଂ ଖେଳାଳି ବ୍ୟାପାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ସେ ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇସାରିଛନ୍ତି।
ବାବର ଆଜମଙ୍କ ପ୍ରତି ପୁନର୍ବାର ବିଶ୍ୱାସ:
ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, କିଛି ପିସିବି ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସାଥୀ ଖେଳାଳି ବାବର ଆଜମଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିବା ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି।
ବୋର୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପର ଅବଶିଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ବାବରଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାର ଏହା ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ବାବର ଆଜମ ପୂର୍ବରୁ ୨୦୧୯ ରୁ ୨୦୨୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନୋଟି ଫର୍ମାଟରେ ପାକିସ୍ତାନର ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଭାରତରେ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପରେ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ସେ ଏହି ପଦବୀରୁ ଓହରି ଯାଇଥିଲେ।
ପରେ, ତାଙ୍କୁ ୨୦୨୪ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ପାଇଁ ଧଳା ବଲ୍ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ପୁନଃନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦଳ ଗ୍ରୁପ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବା ପରେ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ।
ବର୍ତ୍ତମାନ, ଲାଲ ବଲ୍ କ୍ରିକେଟକୁ ତାଙ୍କର ପୁନରାବୃତ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ଦଳକୁ ପୁନର୍ବାର ଟ୍ରାକକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି।