୮ଟି ଡିଗ୍ରୀ, ୬୪ଟି ବିଷୟର ମାଷ୍ଟର୍ ବିଦେଶରୁ PhD କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ କିନ୍ତୁ କେତେ ନମ୍ବର ସନ୍ତାନ ଥିଲେ ବାବା ସାହେବ; ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ
ଆମ୍ବେଦକର ନାମ ପଛର ରହସ୍ୟ ...
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସମ୍ବିଧାନର ଜନକ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଡକ୍ଟର ଭୀମ ରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ୧୪ ଏପ୍ରିଲ ୧୮୯୧ ମସିହାରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ମହୁରେ ( Mhow) ଏକ ଦଳିତ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ଅବଦାନ ବହୁତ ଗଭୀର ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ।
ଭୀମରାଓ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ୧୪ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟରୁ ଶେଷ ଥିଲେ: ୧୧ ଝିଅ ଏବଂ ୩ ପୁଅ। ଭୀମରାଓଙ୍କ ପୂର୍ବ ୧୩ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଚାରି ଜଣ ବଞ୍ଚିଥିଲେ: ବଳରାମ, ଆନନ୍ଦରାଓ, ମଞ୍ଜୁଳା ଏବଂ ତୁଲାସା, ଯେତେବେଳେ ଭୀମରାଓଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଭାଇଭଉଣୀମାନେ ଅକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ।
ବାବାସାହେବ କେବଳ ଜଣେ ଓକିଲ ନଥିଲେ ବରଂ ଜଣେ ମହାନ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ, ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ୧୪ ଏପ୍ରିଲ, ୨୦୨୬ ରେ, ଆମେ ବାବାସାହେବଙ୍କ ୧୩୫ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏହି ବିଶେଷ ଅବସରରେ, ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କଥା ଜାଣିବା ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବ।
ସେ କିପରି ‘ଆମ୍ବେଦକର’ ଉପନାମ ପାଇଲେ: ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ବାବାସାହେବଙ୍କ ମୂଳ ଉପନାମ ଆମ୍ବେଦକର ନଥିଲା। ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଉପନାମ ସକପାଳ ଥିଲା; ତଥାପି, ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ପ୍ରବେଶ ସମୟରେ, ତାଙ୍କ ପିତା ତାଙ୍କର ଉପନାମ ଆମ୍ବେଦକର ଭାବରେ ପଞ୍ଜିକୃତ କରିଥିଲେ – ଏହା ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଗ୍ରାମ ଆମ୍ବାଭାଡେ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ।
ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ସମୟରେ, ତାଙ୍କର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, ମହାଦେବ ଆମ୍ବେଦକର ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ରଖିଥିଲେ। ଏହି ସ୍ନେହରୁ, ସେ ସ୍କୁଲ ରେକର୍ଡରେ ବାବାସାହେବଙ୍କ ଉପନାମକୁ ନିଜ ଉପନାମ ଆମ୍ବେଦକରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ।
ପିଏଚଡି ହାସଲ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ: ବାବାସାହେବ ବିଦେଶରୁ ପିଏଚଡି ହାସଲ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଥିଲେ। ସେ କଲମ୍ବିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଲଣ୍ଡନ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସରୁ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ ମୋଟ ଆଠଟି ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ବିଏ, ଏମଏ, ଏମଏସସି, ପିଏଚଡି, ଡିଏସସି, ଏଲଏଲଡି, ଡିଲିଟ୍ ଏବଂ ଆଇନରେ ବାରିଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
୬୪ ଟି ବିଷୟରେ ଦକ୍ଷ: ୨୦୧୧ ମସିହାର କେମ୍ବ୍ରିଜ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ରେକର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ, ବାବାସାହେବ ୬୪ ଟି ବିଷୟରେ ଦକ୍ଷ ଥିଲେ – ଯାହା ବିଶ୍ୱରେ ସର୍ବାଧିକ। ସେ ଅର୍ଥନୀତି, ଆଇନ, ସମାଜବିଜ୍ଞାନ, ରାଜନୀତି ଏବଂ ଇତିହାସରେ ଜଣେ ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ।
ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଜିତ ଡିଗ୍ରୀ: ବାଲ୍ୟକାଳରେ, ବାବାସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ଜାତି ଭିତ୍ତିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପରି ସମାନ ନଳରୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଅନୁମତି ନଥିଲା। ତଥାପି, ଏପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି, ସେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ସଫଳତା ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତାଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ।
କାର୍ଯ୍ୟ ଘଣ୍ଟା ୧୪ ରୁ ୮ କୁ ହ୍ରାସ: ଭାରତୀୟ ଶ୍ରମ ସମ୍ମିଳନୀର ସପ୍ତମ ଅଧିବେଶନରେ, ବାବାସାହେବ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଘଣ୍ଟା ୧୪ ରୁ ୮ କୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ମାନକ ୮ ଘଣ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ପାଉଛୁ ତାହାର ଶ୍ରେୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଯାଏ।