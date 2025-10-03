ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ; ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ମା ଗର୍ଭ, ଏଣିକି ଚର୍ମରୁ ତିଆରି କରି ହେବ…

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନ ବ୍ୟବହାର କରି ଅନେକ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଲୋକ ବନ୍ଧ୍ୟାତ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି।
କିଛି ଲୋକ IVF ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପିତାମାତା ହୋଇପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ପିତାମାତା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଗବେଷଣା ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଉଚିତ।
ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଗବେଷଣା:ଗବେଷକମାନେ ଚର୍ମ କୋଷରୁ ସଫଳତାର ସହ ମାନବ ଡିମ୍ବାଣୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଗବେଷଣା ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶା ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଛୁଆ କରିପାରିବେ।
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ଅତି କମରେ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଅଧ୍ୟୟନ କିପରି କରାଯାଇଥିଲା?
ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କିପରି କାମ କରେ। ପ୍ରଥମେ, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ନିଆଯାଏ। ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ରେ ଆମର ଅଧିକାଂଶ ଜେନେଟିକ୍ କୋଡ୍ ଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଏକ ସାଧାରଣ ମାନବ ଚର୍ମ କୋଷକୁ ଏକ ଡୋନର ଡିମ୍ବାଣୁରେ ପ୍ରତିରୋପଣ କରାଯାଏ, ଏବଂ ଏହାର ନିଜସ୍ୱ ଜେନେଟିକ୍ କୋଡ୍ ହଟେଇ ଦିଆଯାଏ।
ଯଦି ଏହି ଗବେଷଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ପିଲାମାନେ ଜୈବିକ ମାତା ବିନା, ଅର୍ଥାତ୍ ମାତୃ ଗର୍ଭ ବିନା ଜନ୍ମ ନେଇପାରିବେ। ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ମହିଳା ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିପାରୁନାହାଁନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମାତା ହୋଇପାରିବେ।
Disclaimer : ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ନୈତିକ ଏବଂ ଆଇନଗତ ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବିଚାର କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନେଚର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ସ ପତ୍ରିକାରେ ଏହା ପ୍ରକାଶିତ କରାଯାଇଥିଲା।