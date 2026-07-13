ସାବାଡ଼ ହେବେ ଗୁଣ୍ଡା: ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଲ୍ ଆଣିଲେ ସରକାର, ସମର୍ଥନ କଲା ଟିଏମ୍ସି
ଟିଏମ୍ସି ସାଂସଦ ବାବୁଲ ସୁପ୍ରିୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି; ଚୋରି ଓ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦିରେ ସାମିଲ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚିତ
କୋଲକାତା: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ‘ସେଫ୍ଟି ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫ ଆଣ୍ଟି-ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ବିଲ୍’। ଏହି ବିଲକୁ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (ଟିଏମ୍ସି) ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଟିଏମ୍ସି ସାଂସଦ ବାବୁଲ ସୁପ୍ରିୟୋ ବିଲ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ସହିତ ଭୁରୀ ଭୁରୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି।
ଟିଏମ୍ସି ସାଂସଦ ବାବୁଲ ସୁପ୍ରିୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି; ଚୋରି ଓ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦିରେ ସାମିଲ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଜେଲ ପଠାଯିବା ଦରକାର। ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି ଓ ହଙ୍ଗାମା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତ ‘ଆଣ୍ଟି-ରାଉଡି ପଲିସି’ ଜରୁରୀ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ଏହି କଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ କୌଣସି ବି ପ୍ରକାରେ ଆଇନର ଅପବ୍ୟବହାର ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ସୁପ୍ରିୟୋ କହିଛନ୍ତି।
‘ପୋଲିସକୁ ମନମୁଖୀ କ୍ଷମତା ଦିଆଯିବାକୁ ବିରୋଧ’
ଟିଏମ୍ସି ସାଂସ ବାବୁଲ ସୁପ୍ରିୟୋ ବିଲ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିବା ବେଳେ ସାଥୀ ସାଂସଦ ସୌଗତ ରାୟ କିନ୍ତୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି; ଯଦି ଏହି ବିଲ୍ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲଗାମ ଲଗାଇବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଭଲ କଥା ହେବ। କିନ୍ତୁ ମୂଳତଃ ଏହି ବିଲ୍ ଅସାମ୍ବିଧାନିକ। ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅଦାଲତରେ ହାଜର କରାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଗୁଣ୍ଡା ଦମନ ବିଲ ଏହି ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାରକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏହି ତଥାକଥିତ ଗୁଣ୍ଡା ଦମନ ବିଲ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛି। ଏହା ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ଓ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ। ମୁଁ ପୋଲିସକୁ ମନମୁଖୀ କ୍ଷମତା ଦିଆଯିବା ବିରୋଧରେ ଅଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ରାୟ କହିଛନ୍ତି।
‘୧୫ ବର୍ଷ ଧରି ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ସରକାର ରହିଥିଲା’
‘ଗୁଣ୍ଡା ଦମନ’ ଆଇନକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି; ୧୫ ବର୍ଷ ଧରି ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ସରକାର ଚାଲିଥିଲା। କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଶାସନ ପରେ ୧୫ ବର୍ଷ ଧରି ଟିଏମ୍ସି ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ରାଜ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ୟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଆଇନର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଆମେ ବିଧାନସଭାରେ ବିଲ୍ ପାସ୍ କଲୁ ଓ ଏହି ଆଇନ ଆଣିଲୁ ବୋଲି ଶୁଭେନ୍ଦୁ କହିଛନ୍ତି।
ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ; ଲଗାତାର ଭାବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି। ଯାହାକୁ ରୋକିବାରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏକ ପ୍ରକାର ଫେଲ୍ ହେଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ‘ସେଫ୍ଟି ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫ ଆଣ୍ଟି-ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ବିଲ୍’ ଆଣିଥିଲେ। ସର୍ବସମ୍ମତି କ୍ରମେ ସେହି ପାରିତ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ଏହି ବିଲ୍ ଆଇନ୍ରେ ପରିଣତ ହେବ।