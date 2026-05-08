୬ ମାସ ପରେ ଶିଶୁକୁ କ’ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ? ନୂଆ ମା’ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଟିପ୍ସ…
୬ ମାସର ପିଲା ପାଇଁ ସୁଷମ ଓ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂତନ ମା’ ତାଙ୍କ ପିଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥାଆନ୍ତି, ବିଶେଷକରି ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ୬ ମାସର ହୁଏ। ଏହି ବୟସ ପରେ, ପିଲାକୁ ମା’ କ୍ଷୀର ସହିତ ହାଲୁକା ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ।
କିନ୍ତୁ ଅନେକ ମା’ କେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ପିଲା ପାଇଁ କ’ଣ ଠିକ୍ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥାଆନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସଠିକ୍ ସୂଚନା ରଖିବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପିଲାକୁ ଆରମ୍ଭରେ ହାଲୁକା, ନରମ ଏବଂ ସହଜରେ ହଜମ ହେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପିଲାର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉଭୟ ଭଲ ରହିବ।
ପତଳା ଡାଲି ପାଣି: ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁଟି ୬ ମାସ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ମା’ କ୍ଷୀର ସହିତ ଏକ ହାଲୁକା ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ପତଳା ଡାଲି ପାଣିକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ମୁଗ ଡାଲି ପାଣି ଶିଶୁର ପେଟ ପାଇଁ ବହୁତ ହାଲୁକା ଏବଂ ସହଜରେ ହଜମ ହୁଏ। ଡାଲିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟାନ୍ତୁ, ପତଳା ଅଂଶ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଶିଶୁକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ଯାହା ଶିଶୁର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ଶିଶୁର ପାଚନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଜବୁତ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ଭାତ ପେଜ: ଭାତ ରାନ୍ଧିବା ପରେ ଛାଡିଯାଉଥିବା ଶ୍ୱେତସାର ପାଣିକୁ ଭାତ ଶ୍ୱେତସାର କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ବହୁତ ହାଲୁକା ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ୨-୩ ଚାମଚ ଭାତ ଶ୍ୱେତସାର ଦିଆଯାଇପାରିବ।
କଦଳୀକୁ ଚକଟିକି ଦେବା: ପାଚିଲା କଦଳୀ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସହଜରେ ଗିଳିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। କଦଳୀରେ ପୋଟାସିୟମ୍, ଆଇରନ୍ ଏବଂ ଫାଇବର ଭଳି ଜରୁରୀ ପୁଷ୍ଟିକର ତତ୍ତ୍ୱ ଥାଏ, ଯାହା ତୁରନ୍ତ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ଆପଲ୍ ପ୍ୟୁରୀ: ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଓ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁଷ୍ଟିକର ଫଳ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କୁ କଞ୍ଚା ସେଓ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଫୁଟାଇ କିମ୍ବା ଷ୍ଟିମ୍ କରି ପ୍ୟୁରି ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଭଲ। ସେଓରେ ଭିଟାମିନ୍, ଫାଇବର ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଥାଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଶିଶୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ।
ପତଳା ସୁଜି: ୬ ମାସ ପରେ, ଆପଣଙ୍କ ଶିଶୁକୁ ହାଲୁକା ଏବଂ ପତଳା ସୁଜି କ୍ଷୀରି ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଏହାକୁ କ୍ଷୀର କିମ୍ବା ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ରନ୍ଧାଯାଇ ଶିଶୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ପତଳା କରାଯାଏ। ଏହା ଶିଶୁର ପେଟ ଫୁଲ କରେ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ସୁଜି ସହଜରେ ହଜମ ହୁଏ, ଏବଂ ଶିଶୁମାନେ ଏହାର ସ୍ୱାଦ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି।
ସିଝା ପନିପରିବା: ଆପଣଙ୍କ ଶିଶୁକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇବା ପାଇଁ, ସିଝା ପନିପରିବା ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଭଲ। ଆଳୁ, ଗାଜର, କଖାରୁ ଏବଂ ମିଠା ଆଳୁ ପରି ପନିପରିବା ଫୁଟାଇ ଭଲ ଭାବରେ ସିଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ପନିପରିବା ଭିଟାମିନ୍ ଏବଂ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥରେ ଭରପୂର, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ବିକାଶରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।