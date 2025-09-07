୧୫ ଦିନର ଛୁଆକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖି ବେଡରୁମରେ ତକିଆ କୁଣ୍ଢେଇ ଶୋଇଲା ମା’, ଜାଣନ୍ତୁ ମହିଳା ଏମିତି କ’ଣ ପାଇଁ କଲେ

ବିଚିତ୍ର ଘଟଣା; ଛୁଆକୁ ପ୍ରିଜରେ ରଖି ଭୁଲିଗଲା ଜନ୍ମ କଲା ମା’ । ଶୀତରେ ଛୁଆ କାନ୍ଦିବା ପରେ ଛୁଆକୁ ପ୍ରିଜରୁ କାଢ଼ିଲେ ଘରଲୋକ ।

By Jyotirmayee

ପ୍ରୟାଜରଜ: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ମୋରାଦାବାଦରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କ ୧୫ ଦିନର ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ଫ୍ରିଜରରେ ରଖିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ଫ୍ରିଜରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା, ପରିବାର ଲୋକ ପିଲାଟିକୁ ଫ୍ରୀଜରୁ କାଢିଥିଲେ ।

ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ମୋରାଦାବାଦ ଜିଲ୍ଲାର କରୁଲାରରେ ଘଟିଛି । ନବଜାତ ଶିଶୁ ସହିତ ଏପରି କରିଥିବା ମହିଳା ଜଣକ ମାନସିକ ରୋଗୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମହିଳା ଜଣକ ୧୫ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ।

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ମହିଳା ଜଣକ ପୋଷ୍ଟପାର୍ଟମ ସାଇକୋସିସ୍ ନାମକ ଏକ ରୋଗରେ ପୀଡିତ। ପ୍ରସବ ପରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏହି ରୋଗ ହୋଇଥିଲା। ପିଲାଟିକୁ ଫ୍ରିଜରରେ ରଖିବା ଘଟଣା ଶୁକ୍ରବାରର।

ପରିବାର ସ୍ତବ୍ଧ

ଶିଶୁଟିକୁ ଫ୍ରିଜରରେ ରଖିବା ପରେ ଶିଶୁଟି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା । ପିଲାଟିର କାନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ କାନରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଏହା ପରେ, ପରିବାର ଲୋକ କୋଠରୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେମାନେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପିଲାଟି ଫ୍ରିଜରରେ ଅଛି।

ତା’ପରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ତୁରନ୍ତ ୧୫ ଦିନର ଶିଶୁକୁ ଫ୍ରିଜରରୁ ବାହାର କଲେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିଦେଲେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ଯେ ମହିଳା ଜଣକ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ​​ଦ୍ୱାରା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି।

ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ମହିଳାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟପାର୍ଟମ ସାଇକୋସିସ୍ ନାମକ ଏକ ରୋଗ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହିଳାଙ୍କର ବାସ୍ତବତା ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ମହିଳା ଜଣକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିପ୍ରେସନରେ ଅଛନ୍ତି।

