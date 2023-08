(Video) ଅଳ୍ପକେ ଏକ ଗାତରେ ପଡ଼ିବାରୁ ବର୍ତ୍ତିଲା ରୋଭର ପ୍ରଜ୍ଞାନ…

News across the Earth, news close to your heart, Read Odisha Bhaskar English

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର; ଅଳ୍ପକେ ଏକ ଗାତରେ ପଡ଼ିବାରୁ ବର୍ତ୍ତିଲା ରୋଭର ପ୍ରଜ୍ଞାନ । ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ଗଡ଼ିବା ବେଳେ ରୋଭର ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଏହି ଗାତର ସନ୍ଧାନ କରିଛି । ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ରୋଭର ଯାଉଥିଲା ସେହିଠାରୁ ୩ ମିଟର ଆଗରେ ଏକ ଗାତ ଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା । ଉକ୍ତ ଖାଲର ବ୍ୟାସ ପ୍ରାୟ ୪ ମିଟର ହେବ ବୋଲି ଜଣା ପଡିଛି । କିନ୍ତୁ ଖାଲରେ ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ରୋଭର ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସେଠାରୁ ଫେରିଆସିଥିଲା । ଏନେଇ ଟୁଇଟ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛି ଇସ୍ରୋ ।

ଅଳ୍ପକେ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ଟଳି ଯାଇଛି ରୋଭର । ଯଦି ଉକ୍ତ ଗାତରେ ରୋଭର ଗଳି ପଡିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ହୁଏତ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷରୁ ତାହାର ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା । ଫଳରେ ଭାରତର “ମୁନ ମିଶନ” ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିଥା’ନ୍ତା । ରୋଭରରେ ଉନ୍ନତ ମାନର ସେନସର ସିଷ୍ଟମ ଲାଗିଥିବାରୁ ଏହା ଗର୍ତ୍ତରେ ପଡ଼ିବାରୁ ବର୍ତ୍ତିଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଏକ ନୂଆ ମାର୍ଗରେ ଏହା ଗତି କରୁଛି ବୋଲି ଇସ୍ରୋ ପକ୍ଷରୁ ଟୁଇଟ କରି କୁହାଯାଇଛି ।

Chandrayaan-3 Mission:

On August 27, 2023, the Rover came across a 4-meter diameter crater positioned 3 meters ahead of its location.

The Rover was commanded to retrace the path.

It's now safely heading on a new path.#Chandrayaan_3#Ch3 pic.twitter.com/QfOmqDYvSF

— ISRO (@isro) August 28, 2023