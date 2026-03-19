ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସକୁ ଲାଗିଲା ୪୪୦ ଭୋଲ୍ଟର ଝଟକା, IPL ୨୦୨୬ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଲେ ବିପଜ୍ଜନକ ଖେଳାଳି; ଏଥର ଜିତିବା ଭାରୀ କଷ୍ଟ
ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: IPL ୨୦୨୬ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ନାଥନ୍ ଏଲିସ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଚେନ୍ନାଇ ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ବଦଳ ଖେଳାଳି ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ। ସ୍ପୋର୍ଟଷ୍ଟାରର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ହାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ନାଥନ୍ ଏଲିସ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି।
ନାଥନ୍ ଏଲିସ୍ ଙ୍କ ବିଦାୟ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଧକ୍କା, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଦଳର ଡେଥ୍-ଓଭର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସ୍ପୋର୍ଟଷ୍ଟାରରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦଳ ତାଙ୍କ ବଦଳ ଖୋଜୁଛି। ଏଲିସ୍ ଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ମ୍ୟାଟ୍ ହେନରୀଙ୍କ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ନିୟମିତ ସ୍ଥାନ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ନାଥନ୍ ଏଲିସ୍ ତାଙ୍କ ୧୮୬ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ କ୍ୟାରିୟରରେ ୨୩୧ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ୩୬ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୫୫ ୱିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। ପରିସଂଖ୍ୟାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏଲିସ୍ ଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ନେବାର କ୍ଷମତାକୁ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି। ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରୁ ତାଙ୍କର ବାଦ ପଡ଼ିବା ପାଞ୍ଚ ଥର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଧକ୍କା।
CSKର ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂ ଲାଇନ୍-ଅପ୍: ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସର ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂ ଲାଇନ-ଅପ୍ରେ ମ୍ୟାଟ୍ ହେନରୀ, ଗୁରଜପନୀତ ସିଂହ, ମୁକେଶ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ଖଲିଲ ଅହମ୍ମଦ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଶିବମ୍ ଦୁବେ, ଜ୍ୟାକ୍ସ ଫାଉଲକେସ୍, ଅଂଶୁଲ କାମ୍ବୋଜ ଏବଂ ଜେମି ଓଭରଟନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି।
ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ଦଳ: ରୁତୁରାଜ ଗାଇକୱାଡ (ଅଧିନାୟକ), ଆୟୁଷ ମଥ୍ରେ, ଏମଏସ ଧୋନି, ଡିୱାଲ୍ଡ ବ୍ରୁଇସ, ଉର୍ବିଲ ପଟେଲ, ଶିବମ ଦୁବେ, ଜେମି ଓଭରଟନ୍, ରାମକୃଷ୍ଣ ଘୋଷ, ନୁର ଅହମ୍ମଦ, ଖାଲିଲ ଅହମ୍ମଦ, ଅନସୁଲ କାମ୍ବୋଜ , ଗୁରୁଜପନ୍ଥ ସିଂ, ଶ୍ରେୟାସୀ ଗୋପାଳ ଶର୍ମା, ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭୀର, ରାହୁଲ ଚହର, ଅକିଲ ହୋସେନ୍, ମ୍ୟାଟ ହେନେରୀ, ମାଥ୍ୟୁ ସର୍ଟ, ଅମାନ ଖାନ, ସରଫରାଜ ଖାନ, ଜାକରୀ ଫୁଲ୍କସ୍