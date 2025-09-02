17 ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତକୁ କାହିଁକି ମିଳିଲା ଏତେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ, ଇତିହାସ ଲେଖିଲା ଭାରତ, କେମିତି…

By Manash Ranjan Padhan

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଭାରତ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ 2026 ଆୟୋଜନ କରିବ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ 17 ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।

ପୂର୍ବରୁ 2009 ରେ, ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଏବେ ଇତିହାସରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ଏହାକୁ ଆୟୋଜନ କରୁଛି। ସୋମବାର, ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ବିଶ୍ୱ ଫେଡେରେସନ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀକୁ ଆୟୋଜକ ସହର ଭାବରେ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛି।

ଫ୍ରାନ୍ସର ପ୍ୟାରିସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ 29ତମ ସଂସ୍କରଣର ସମାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ବିଶ୍ୱ ଫେଡେରେସନର ସଭାପତି ଖୁନୟିଙ୍ଗ ପଟାମା ଲିସୱାଡ୍ଟ୍ରାକୁଲ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ର ଏହି ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମିଶ୍ର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ପ୍ୟାରିସରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ମହାନତା ଏବଂ ମହାନତା ବଜାୟ ରଖିବ।

ଏକ BAI ରିଲିଜରେ, ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛୁ ଯେ ଭାରତ ପ୍ୟାରିସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଉତ୍କର୍ଷତା ଏବଂ ମହାନତାର ସମାନ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ 100 ପ୍ରତିଶତ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ପରିବାରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ।” ପ୍ୟାରିସରେ ଭାରତ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପଦକ ଜିତିଛି
ବଡମିଣ୍ଟନ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ 2025 ଅଗଷ୍ଟ 31 ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପଦକ ଜିତିଥିଲା।

ଶୀର୍ଷ ଦେଶ ଥିଲା ଚୀନ୍, ଯାହା ୨ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ମୋଟ ୬ ପଦକ ଜିତିଥିଲା। ଜାପାନ ୧ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ମୋଟ ୩ ପଦକ ଜିତିଥିଲା। ମାଲେସିଆ, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଏବଂ ଡେନମାର୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ୨ଟି ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ, କାନାଡା, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଭାରତ ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଗୋଟିଏ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ।

ଭାରତ ପାଇଁ, ସାତ୍ୱିକ ରାଜ ରାଙ୍କିରେଡ୍ଡି ଏବଂ ଚିରାଗ ଶେଟ୍ଟିଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ପୁରୁଷ ଡବଲ୍ସରେ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ, ଯାହା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ପଦକ। ଏହି ଯୋଡ଼ି ରାଉଣ୍ଡ-୧୬ରେ ଚୀନ୍‌ର ଲିଆଙ୍ଗ ୱେଇ କେଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ୱାଙ୍ଗ ଚାଙ୍ଗ୍ (୨୧-୧୯, ୨୧-୧୫, ୨୧-୧୭)ଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍‌ରେ, ସାତ୍ୱିକ ଏବଂ ଶେଟ୍ଟି ଅଲିମ୍ପିକ୍ ପଦକ ବିଜେତା ମାଲେସିଆର ଆରନ୍ ଚିଆ/ସୋହ ଉଇ ୟିକ୍‌ଙ୍କୁ ୨୧-୧୨, ୨୧-୧୯ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ।

ଭାରତ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୨୦୦୯ ମସିହାରେ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା
ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୨୦୦୯ ମସିହାରେ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା। ସେହି ସଂସ୍କରଣରେ ମଧ୍ୟ ଚୀନ୍ ଶୀର୍ଷରେ ଥିଲା, ଚୀନ୍ ୪ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ମୋଟ ୧୦ଟି ପଦକ ଜିତିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଭାରତ ଗୋଟିଏ ବି ପଦକ ଜିତିପାରିନଥିଲା।

