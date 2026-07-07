ବଦ୍ରୀନାଥଙ୍କ ଦାନ ଚୋରି ମାମଲା; ବିକେଟିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ନିଲମ୍ବିତ

ମନ୍ଦିର ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନୋଟିସରେ କୁହାଯାଇଛି; ୨୦୨୬ ଜୁଲାଇ ୨ ତାରିଖରେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାର ଫୁଟେଜ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା

By Manoranjan Sial

ହରିଦ୍ୱାର: ବଦ୍ରୀନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଦାନ ଚୋରି ମାମଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଛି। ବଦ୍ରୀନାଥ-କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର ସମିତି (ବିକେଟିସି) ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ପ୍ରମୋଦ ନୌଟିୟାଲଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି।

ମନ୍ଦିର ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନୋଟିସରେ କୁହାଯାଇଛି; ୨୦୨୬ ଜୁଲାଇ ୨ ତାରିଖରେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାର ଫୁଟେଜ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ପ୍ରମୋଦ ନୌଟିୟାଲ ଥାଳି ଭେଟି ଗଣତି ସ୍ଥାନରୁ କେତେକ ସାମଗ୍ରୀ ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ ସହିତ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଯାହା ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଥିଲା। ସେ ନିଜ ପାଖରେ କଣ ରଖିଛନ୍ତି? ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମନ୍ଦିର ସମିତି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କଠାରୁ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଲିଖିତ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମାଗିଛି।

ସମିତିର କହିବାନୁସାରେ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧାରଣ ଥାଳି ଭେଟି ଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧୀ ଅଟେ। ସମିତି ପ୍ରମୋଦ ନୌଟିୟାଲଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି; ଯଦି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ନଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏହି ମାମଲାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍‌କୁ ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଖବର; ଲଗାତାର କମି ଚାଲିଛି…

ଆସିଲା ନାହିଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ , ପୁଅର ଶବକୁ…

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂହ ଧାମୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଗଡ଼ୱାଲ କମିଶନର ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଧିକାରୀକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ; ଜୁଲାଇ ୩ ତାରିଖରେ ଏକ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ବଦ୍ରୀନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଦାନ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତିକରି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ବିକେଟିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏକ ୪ ଜଣିଆ ସମିତି ଗଠନ କରିଥିଲେ। ସେହି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ବଦ୍ରୀନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଏହି ସମିତି ମାମଲାର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଯାହା ପରେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ ଗଠନ ହେବାକୁ ଥିବା ନୂତନ ସମିତି ଏହି ମାମଲାର ବିସ୍ତୃତ ଓ ଗଭୀର ତଦନ୍ତକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବ।

You might also like More from author
More Stories

ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଖବର; ଲଗାତାର କମି ଚାଲିଛି…

ଆସିଲା ନାହିଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ , ପୁଅର ଶବକୁ…

ମହାୟୁତିରେ ସାମିଲ ହେବ କି ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ…

ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ହେରଫେର ମାମଲା: ପ୍ରଥମ…

1 of 17,499