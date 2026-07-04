ଖାଇଗଲେ ଶ୍ରୀ ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମ ଦାନ ଅର୍ଥ! ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଗଠନ ହେଲା କମିଟି
ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମରେ ପ୍ରସାଦ ଓ ଦାନ ଅର୍ଥ ହଡ଼ପ୍ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତୀବ୍ର ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଯୋଧ୍ୟା ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଅର୍ଥ ହଡ଼ପ୍ ବିବାଦ ଥମିନି। ପୁଣି ଆଉ ଏକ ଐତିହାସିକ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଛି ପ୍ରସାଦ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ଅଭିଯୋଗ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ବିଜେ ବାବା ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମ୍ର ଦାନ ଅର୍ଥ ଖାଇ ଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ବଦ୍ରିନାଥ-କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର କମିଟି (ବିକେଟିସି) ତତ୍ପର ହୋଇଛି। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିଛି।
ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମରେ ପ୍ରସାଦ ଓ ଦାନ ଅର୍ଥ ହଡ଼ପ୍ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତୀବ୍ର ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ଏହି ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ବଦ୍ରିନାଥ-କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର କମିଟି (ବିକେଟିସି) ତୁରନ୍ତ କାର୍ୟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେମନ୍ତ ଦ୍ୱିବେଦୀ କହିଛନ୍ତି; ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ସର୍ବାଧିକ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ବିଚାର କରାଯାଉଛି।
ସେ କରିଛନ୍ତି; ସମଗ୍ର ମାମଲାର ନିରପେକ୍ଷ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ତଦନ୍ତ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ସହ ଜଡ଼ିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମଗାଯାଇଛି। ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ, ତେବେ କାହାକୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।
ହେମନ୍ତ ଦ୍ୱିବେଦୀ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଜର ‘ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ’ ଭାବରେ ପରିଚିତ କରିବା ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରସାରିତ ଦାବିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି।
ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି; ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ନୁହଁନ୍ତି। ସେ ବିକେଟିସିର ଜଣେ ନିୟମିତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ। ଯଦି ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ, ତେବେ କୌଣସି ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧ ରେ କଠୋର ଆଇନଗତ ଓ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।
କମିଟିର ସିଇଓ ସୋହନ ସିଂହ ରଙ୍ଗଡ଼ କହିଛନ୍ତି; ଏହି ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଜୁଲାଇ ୨ ତାରିଖରେ ଅନଲାଇନରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି। ଯାହା ଆମର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। ବଦ୍ରିନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଯଦିଓ ଫୁଟେଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉନି, ତଥାପି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ, ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଓ ବୟାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ତଦନ୍ତ ଦଳ ଗଠନ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ରଙ୍ଗଡ଼ କହିଛନ୍ତି; ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି ଅନିୟମିତତା କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ନୀତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ, ତେବେ ଶ୍ରୀ ବଦ୍ରିନାଥ-କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର କମିଟି ଆଇନ ୧୯୩୯ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ଆଚରଣ ସଂହିତା ଅନୁଯାୟୀ ଦୋଷୀ ପକ୍ଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ଆଇନଗତ କାର୍ୟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।