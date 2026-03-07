ଫସିଲେ ଗାୟକ ତଥା ରାପର ବାଦଶାହ; ବିବାଦୀୟ ଗୀତ ଗାଇ ଥିବାରୁ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ, ଥାନାକୁ ନେଇପାରେ ପୋଲିସ୍…
ଗିରଫ ହେବେ ରାପର୍ ବାଦଶାହ !
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପଞ୍ଜାବୀ ଏବଂ ବଲିଉଡ ଗାୟକ-ରାପର୍ ‘ବାଦଶାହା’ଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ହରିୟାଣା ପୋଲିସ ବାଦଶାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦେଶ ଛାଡିବାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍ ସର୍କୁଲାର (LOC) ଜାରି କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲା ବାଦଶାହାଙ୍କ ସଦ୍ୟ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଗୀତ ‘ତାଟେରୀ’ ସହିତ ଜଡିତ।
ଗୀତର ଭିଡିଓ ଏବଂ ଲିରିକ୍ସକୁ ସମାଜ, ବିଶେଷକରି ସ୍କୁଲ ପିଲା ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆପତ୍ତିଜନକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବା ପରେ ବିବାଦ ଆହୁରି ବଢିଥିଲା। ପୋଲିସ ଏବେ ବାଦଶାହାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ଚଢାଉ କରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ହାଜର ହେବାକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି।
ହରିୟାଣା ପୋଲିସ ଏହା କହିଛି: ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ, ବାଦଶାହାଙ୍କ ସଦ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ଭିଡିଓ “ଚାଟେରୀ”ର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆପତ୍ତିଜନକ। ଭିଡିଓରେ ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିଥିବା ନାବାଳିକା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ ଛାଡି ସ୍କୁଲରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଉଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଛି।
ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଏହା କେବଳ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଏ ନାହିଁ ବରଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ମଧ୍ୟ ବିପଦରେ ପକାଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଗୀତରେ ସ୍କୁଲର ପବିତ୍ର ପରିବେଶକୁ ଅପମାନଜନକ ଏବଂ ହାସ୍ୟରସପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି।
ବାଦଶାହା ବିବାଦୀୟ ଗୀତ: ପୋଲିସଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବାଦଶାହାଙ୍କ ଗୀତରେ ଝିଅ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଏବଂ ଅପମାନଜନକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ତଦନୁସାରେ, ମାର୍ଚ୍ଚ ୬ ତାରିଖରେ ପଞ୍ଚକୁଲାର ସେକ୍ଟର-୨୦ ସ୍ଥିତ ସାଇବର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତା (ଆଇପିସି)ର ଧାରା ୨୯୬ ଏବଂ ମହିଳା ଅଶ୍ଳୀଳ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ (ନିଷେଧ) ଆଇନ, ୧୯୮୬ର ଧାରା ୩ ଏବଂ ୪ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରଠାରୁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି।