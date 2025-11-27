ବାଫ୍ଲିମାଳି ପକ୍ଷରୁ ୪୩ ତମ ଖଣି ସୁରକ୍ଷା ସପ୍ତାହ -୨୦୨୫ ପାଳିତ

By Subhasmita Das

ରାୟଗଡ଼ା: ଉତ୍କଳ ଆଲୁମିନା, ହିଣ୍ଡାଲକୋ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲା ଗ୍ରୁପର ସହଯୋଗୀ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ୪୩ତମ ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ସୁରକ୍ଷା ସପ୍ତାହ-୨୦୨୫ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି।

ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ରାଜ୍ୟ ଖଣି ସୁରକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ନିଷ୍ପତି କ୍ରମେ ବାଫ୍ଲିମାଳି ଖଣି ପକ୍ଷରୁ ସାତଦିନ ବ୍ୟାପି ଏହି ଖଣି ସୁରକ୍ଷା ସପ୍ତାହ ପାଳନ ହୋଇଛି।

ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଖଣି ସୁରକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଦ୍ଵାରା ଗଠିତ ୪ ଜଣିଆ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ବାଫ୍ଲିମାଳି ଖଣିକୁ ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସି ସୁରକ୍ଷା ନିୟାମକ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହ ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟକୁ ନେଇ ତର୍ଜମା କରିଥିଲେ।

ନବୀନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପାଳିତ:

ଏହି ଦଳକୁ ନବୀନ କୁମାର ସିଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିବାବେଳେ ମୋହନ ରେଡ୍ଡୀ, ସଚିନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ସାଇଥାଳ ଅପଲରାଜୁ ପ୍ରମୁଖ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଦଳ ବାଫ୍ଲୀମାଳି ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ଖଣି ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଏହି ଦଳ ସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି।

ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ସ୍ଥାନୀୟ ନୂଆପଡ଼ା ସ୍ଥିତ ଟାଉନସିପ କ୍ଳବ୍ ହାଉସ୍ ଠାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉତ୍କଳ ଆଲୁମିନା ୟୁନିଟ୍ ମୁଖ୍ୟ ରବି ନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମେତ ହିଣ୍ଡାଲକୋ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ଅଜୟ ଠାକୁର୍, ବାଫ୍ଲିମାଳୀ ଖଣି ମୁଖ୍ୟ ବିଜୟ ଚୌହାନ, ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ବିଶ୍ୱଜିତ୍ ଯୋଉରଦାର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।

ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ଉଦବୋଧନ:

ୟୁନିଟ୍ ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ଉଦବୋଧନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବାଫ୍ଲିମାଳି ଖଣି ଉନ୍ନତ ସ୍ତରର ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡକୁ ଅନୁସରଣ କରିଛି।

ଖଣିରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ତଦାରଖ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ଥଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ପଦକ୍ଷେପ ବଜାୟ ରହିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।

ତେବେ ସୁରକ୍ଷା ସପ୍ତାହ ପାଳନ ଅବସରରେ ଉତ୍କଳ ଆଲୁମିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମଚାରୀ ଓ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି।

ସେହିପରି ହିଣ୍ଡାଲକୋ ଖଣି ସୁରକ୍ଷା ମୁଖ୍ୟ ଅଜୟ ଠାକୁର୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ ପାଇଁ ନିଜ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା କୌଶଳ ଶିଖିଥାଏ। ଏହା ସାରା ଜୀବନ ଅତିବାହିତ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ।

ସେହିପରି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର୍ କହିଛନ୍ତି। ଅନୁରୂପ ବିଶ୍ୱଜିତ୍ ଯୋବରଦାରଙ୍କ ସମେତ ଉକ୍ତ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଦୈନାନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ଅନୁପାଳନ କରି ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଏହାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ।

ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ସପ୍ତାହେ ବ୍ୟାପି ଉତ୍କଳ ଆଲୁମିନା କର୍ମଚାରୀ, ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲା ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୋଷ୍ଟର, ସ୍ଲୋଗାନ ଓ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା।

ଏଥିସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାଫ୍ଲିମାଳି ଖଣିରେ ବ୍ୟବହୃତ ସମସ୍ତ ଆଧୁନିକ ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ ତଥା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଖଣି ସିଏସଆର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସ୍ଥାନୀୟ ତଥା ପ୍ରଭାବିତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ତଥା ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା।

