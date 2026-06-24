ସ୍ୱାମୀ ଡାକ୍ତର; କିନ୍ତୁ ପତ୍ନୀ ରୋଗୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଓ ଔଷଧ ଦେଉଛନ୍ତି
ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଡାକ୍ତର ଏଚ. ଭି. ଲେବାଗିରିଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ
ବାଙ୍ଗାଲୁରୁ: ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବିଚିତ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ସ୍ୱାମୀ ଡାକ୍ତର, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରୋଗୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଲେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍। ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏପରି ବିଚିତ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ମିଳୁଛି କଂଗ୍ରେସ ଶାସିତ ରାଜ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ।
ବାଗଲକୋଟ ଜିଲ୍ଲା କଲାଦଗି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଏଚ.ଭି. ଲେବାଗିରି। ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେ ରୋଗୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବା କଥା। ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ବିନା କୌଣସି ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ନପଢ଼ି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରି ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବସି ରୋଗୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଓ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଔଷଧ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଡାକ୍ତର ଏଚ. ଭି. ଲେବାଗିରିଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ। ହେଲେ ଡାକ୍ତର ମହାଶୟ ଉତ୍ତର ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିଥିଲେ। ଯାହାକୁ ନେଇ ମେଡିକାଲ୍ରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି; ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳ କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଭୁଲ୍ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କୌଣସି ରୋଗୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟେ, ତାହାହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ହେବେ?
ସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ୍ତ ହେଉଥିବା ଦେଖି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମୋବାଇଲରେ କଥା ହେବାର ବାହାନା କରି ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଡାକ୍ତର ଏଚ. ଭି. ଲେବାଗିରି ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ। ଆଉ କହିଥିଲେ; ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରେସକ୍ରିପସନରେ ଥିବା ଲେଖା ମୋ ପତ୍ନୀ ଲେଖିନଥିଲେ।
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକକେ ଏନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁ ଓ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉ ବୋଲି ଦାବି ହେଉଛି। ହେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ବୟାନ ଆସିନାହିଁ।