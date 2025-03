ଗୋପାଳଗଞ୍ଜରେ ବାବା ବାଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ, କହିଲେ- ‘ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ଏକ ହେବା ଉଚିତ, ଯଦି ସେମାନେ ଅଲଗା ରହିବେ ତେବେ…’

ବିହାର: ବାଗେଶ୍ୱର ଧାମର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ବିହାରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହନୁମାନ କଥାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଶୁକ୍ରବାର ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ହିନ୍ଦୁମାନେ ଏକା ରହିବେ ତେବେ ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେମାନେ ଏକାଠି ରହିବେ ତେବେ କେହି ସେମାନଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେ ନାହିଁ।

ଯଦି କୁକୁର ଉପରେ ପଥର ଫିଙ୍ଗାଯାଏ ତେବେ ସେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେହି ପଥର ମହୁମାଛି ଉପରେ ଫିଙ୍ଗାଯାଏ ତେବେ ମଣିଷକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୁକୁରଟି ଏକା ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ମହୁମାଛିମାନେ ଏକାଠି ଥିଲେ। ସେହିପରି, ଯଦି ହିନ୍ଦୁମାନେ ଅଲଗା ରୁହନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଳାଇବାକୁ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ହିନ୍ଦୁମାନେ ଏକତ୍ର ରୁହନ୍ତି, ତେବେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କୁ ପଳାଇବାକୁ ପଡିବ।

Gopalganj, Bihar: Dhirendra Krishna Shastri of Bageshwar Dham says, "….If Hindus stay alone, they will be broken, but if they stay together, no one can break them…If a stone is thrown at a dog, it will run away, but if the same stone is thrown at a beehive, man will have to…

