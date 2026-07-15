ବଡ଼ ଭାଇ ପ୍ରବଚନ ଦେଉଛନ୍ତି; ସାନ ଭାଇ ଫାୟାରିଂ କରୁଛନ୍ତି!

ବଡ଼ ଭାଇ ପ୍ରବଚନ ଦେଉଛନ୍ତି; ସାନ ଭାଇ ଫାୟାରିଂ କରୁଛନ୍ତି!
ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଶାଲିଗ୍ରାମ ଓ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଗାଳି ଦେଇଥିଲେ। ବାଡ଼ିରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ
ଭୋପାଳ: ବଡ଼ଭାଇ ବାଗେଶ୍ୱର ମହାରାଜ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ପାଇଁ ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଶାଲିଗ୍ରାମ ଗର୍ଗ ଧମକଚମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି ଓ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଫାୟାରିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଗିରଫ କରିଛି। ଏପରିକି ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୁ ଅଙ୍କିତ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି।
ଗତ ୧୪ ତାରିଖରେ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୩ଟା ବେଳେ ରାଜନଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଣ୍ଡା ଗାଁର କେତେକ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମୋତିଲାଲ କୁଶୱାହା ରାସ୍ତାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ନିଜର ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଧରି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଶାଲିଗ୍ରାମ ଗର୍ଗ। ଯେଉଁଥିରେ ସତୀଶ, ଆଶିଷ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସାମିଲ ଥିଲେ।
ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଶାଲିଗ୍ରାମ ଓ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଗାଳି ଦେଇଥିଲେ। ବାଡ଼ିରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଭୟଭୀତ କରାଇବା ପାଇଁ ତିନି ରାଉଣ୍ଡ ଫାୟାରିଂ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଘଟଣା ପରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଯାହାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଶାଲିଗ୍ରାମ ଓ ଅଙ୍କିତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି।
ଏ ନେଇ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ଆଦିତ୍ୟ ପାଟଲେ କହିଛନ୍ତି; ଶାଲିଗ୍ରାମ ଗର୍ଗ ଓ ଅଙ୍କିତ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ପୋଲିସ ହେପାଜତକୁ ନେଇଛି। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଜା ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ମାମଲା ଜମି ବିବାଦ ସହ ଜଡ଼ିତ। ରାଜନଗର ଥାନା ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାରେ କାର୍ୟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି। ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ତଦନ୍ତରେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, ତାହା ଆଧାରରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ।