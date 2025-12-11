ଭୂତ-ପ୍ରେତ ଉପରେ PhD କରିବେ ବାଗେଶ୍ବର ବାବା ! କେଉଁ କଲେଜରେ ପଢିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ରହିଛି କହିଲେ…

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଭୂତଙ୍କ ଉପରେ PhD କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ବାଗେଶ୍ବର ବାବା। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଲାଇଛନ୍ତି ଓ ଏବେ ବି ପଢା ପଢି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।

ବାଗେଶ୍ୱର ଧାମର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ପଣ୍ଡିତ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଥାବାଚକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସେ ପିଏଚଡି କରିବାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି।

ମାତ୍ର ସେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ପିଏଚଡି କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ ତାହା ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ଯ ହେବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେ କେଉଁ ବିଷୟ ବିଷୟରେ ପଢିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି।

କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ, ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ, ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ପଢିବା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ପିଏଚଡି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପିଏଚଡି ବିଷୟ ବାବଦରେ ପଚରାଯିବାରୁ, ସେ ମଜାରେ କହିଥିଲେ, “ବିଷୟଟି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ… ମୁଁ ଭୂତଙ୍କ ଉପରେ ଅଧ୍ଯୟନ କରୁଛି।

କଣ କହିଲେ ବାଗେଶ୍ବର ବାବା:

ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ଭୂତ ଉପରେ ପିଏଚଡି କରିଛନ୍ତି। ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭୂତ ଉପରେ ଏକ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି।ବାଗେଶ୍ୱର ବାବା ଏହି ବିଷୟରେ ପିଏଚଡି କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ବିଷୟ ପାଇଁ ଏକ ବିଦେଶୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆବେଦନ କରିବେ।

ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ବାଗେଶ୍ୱର ଧାମର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ପଣ୍ଡିତ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଏହି ବିଷୟରେ ପିଏଚଡି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଏହି ବିଷୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇ ନାହାଁନ୍ତି।

