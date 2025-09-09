(video) ନିର୍ଦୟ ପାଲଟିଲା ନାତି, ଜେଜେମା’କୁ ଖଟରୁ ଘୋଷାଡ଼ି ଆଣି ପିଟିଲା, ଭୋ ଭୋ ହୋଇ ରଡି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧା

(video) ନିର୍ଦୟ ପାଲଟିଲା ନାତି, ଜେଜେମା’କୁ ଖଟରୁ ଘୋଷାଡ଼ି ଆଣି ପିଟିଲା, ଭୋ ଭୋ ହୋଇ ରଡି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧା
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ: ନିର୍ଦୟ ହେଲା ମଣିଷ। ଅମାନଷିକ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଖଟରୁ ଘୋଷାଡ଼ି ଆଣି ପିଟିଲା। ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ବୃଦ୍ଧା ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ଶୁଣୁନଥିଲେ। ନିର୍ଦୟ ଭାବେ ପିଟି ଚାଲୁଥିଲେ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ପିଟୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ନାତି।
କୁହାଯାଏ ଯେ ଜେଜେବାପା ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାପାମାଆଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବାଗପତରୁ ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
ଏଠାରେ ଜଣେ ନାତି ତାଙ୍କ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ପିଟୁଛନ୍ତି। ଯାହାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ଭିଡିଓଟି କିଛି ଦିନ ପୁରୁଣା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଜେଜେମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିଲା।
ମାଡ ମାରିବାର ଏହି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରଠାରୁ ଲୋକଙ୍କ ରକ୍ତ ଗରମ ହେଉଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାତି ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି।
ମାମଲାଟି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସିଂହାବଲି ଆହିର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ବାସୌଦ ଗାଁର। ଏଠାରେ ଜଣେ ୮୦ ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ନାତି ଫରମାନ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ପିଟିଥିଲେ।
यह वीडियो एक महीना पहले का बताया जा रहा है। वीडियो यूपी के बागपत के बसौद गांव का बताया जा रहा है। जो शख्स एक वृद्ध महिला को पीट रहा है, उसका नाम फरमान पुत्र छोटे है। जिस महिला को वह पीट रहा है, वह कोई और नहीं बल्कि इसकी मां है। बताया जा रहा है कि इसी सप्ताह इस वृद्ध महिला की मौत… pic.twitter.com/mv4mKcmkcc
— Wasim Akram Tyagi (@WasimAkramTyagi) September 6, 2025
ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଘରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି, ଯାହା ସମଗ୍ର ଗାଁରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଭିଡିଓରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଫରମାନ କୌଣସି କାରଣ ବିନା ତାଙ୍କ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ନିଜ ହାତରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି।
ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ହିଂସା ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ସେ ପ୍ରଥମେ ଖଟରେ ଶୋଇଥିବା ଜେଜେମାଙ୍କୁ ତଳେ ଠେଲି ଦେଇଥିଲେ। ତା’ପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ପିଟି ଚାଲିଥିଲେ।
ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କ୍ରୋଧିତ
ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ କ୍ରୋଧ ରହିଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରିବାର ଏବଂ ସମାଜ ଉଭୟ ପାଇଁ ଲଜ୍ଜାଜନକ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ମାତ୍ରେ, ଅଞ୍ଚଳର ମାନବିକତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ।
ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପୀଡିତା ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିଲା। ପରିବାର ଏହି ମାମଲାରେ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅଭିଯୋଗ କରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ନିଜେ ଏହା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି।
ଏଏସପି ବାଗପତ ପ୍ରବୀଣ ସିଂହ ଚୌହାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏସ୍ପି ସୂରଜ କୁମାର ରାୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ସିଓ ବାଗପତଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି।
ତଦନ୍ତ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହି ମାମଲା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହୋଇ ରହିଛି।