ପାଣି ବୋତଲରେ ପରିସ୍ରା ପୁରାଇଲେ; ପିଇବା ପରେ ପିଲା ଅସୁସ୍ଥ, ସ୍କୁଲରେ ଏ କି କାଣ୍ଡ! ମୁସଲିମ ଛାତ୍ରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ…
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବାଗପତର ଏକ ସ୍କୁଲରେ ଦୁଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ଘଟଣା ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଘରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ମୁସଲିମ ସହପାଠୀମାନେ ତାଙ୍କ ପାଣି ବୋତଲରେ ପରିସ୍ରା କରିଥିଲେ। ଘଟଣା ଶୁଣି ଅଭିଭାବକମାନେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଘଟଣା ପରେ ସ୍କୁଲରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା।
ଏହି ଘଟଣା ଜିଲ୍ଲାର ଧିକୋଲି ଗାଁର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଘଟିଛି। ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ରବିନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏକ ଛଅ ବର୍ଷର ପୁଅ କୁନାଲ ଅଛି, ଯିଏ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼େ। ରବିଙ୍କ ଝିଅ ଗୋରୀ (ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ) ଏବଂ କାବ୍ୟ ( ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ) ମଧ୍ୟ ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ନ୍ତି।
ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ପିଲାମାନେ ଘରକୁ ଫେରି କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ବାହାରେ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ, ସେମାନଙ୍କର ସହପାଠୀମାନେ, ସରଫରାଜଙ୍କ ପୁଅ ସାତ ବର୍ଷର ଆର୍ଶ (ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ), ଜାୱାଲଙ୍କ ପୁଅ ନଅ ବର୍ଷର ସମର ( ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ) ଏବଂ ଆଶ ମହମ୍ମଦଙ୍କ ପୁଅ ଆଠ ବର୍ଷର ଶାନ ମହମ୍ମଦ ପରିସ୍ରା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଣି ବୋତଲରେ ଛେପ ପକାଇଥିଲେ। ବୋତଲ ପାଣି ପିଇବା ଫଳରେ ପିଲାମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ।
ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୋଧ: ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ, କ୍ରୋଧିତ ଅଭିଭାବକମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଯୁଦ୍ଧବୀର ସିଂହଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ତର ମାଗିଲେ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ହଙ୍ଗାମା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ବିଗିଡ଼ି ଦେଲା। ପରିସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିବା ଦେଖି, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଲେ।
ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ ଇନଚାର୍ଜ ଅତର ସିଂହ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ମୁସଲିମ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପରିବାର ପାଲଟା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବା ଏବଂ ପରିସ୍ରା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ସହିତ ଜୋରଜବରଦସ୍ତି ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ବୟାନ ଦେବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଯାଇଥିଲା।
ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରେ ନିୟୋଜିତ: ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ରହିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ ଭାବରେ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।
ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲକୁ ନେଇ ବିବାଦ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢାଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଏହାର ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ସମାଧାନ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି।