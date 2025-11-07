Mughal Emperor: ରାଜ ସିଂହାସନରୁ ଚା’ ଦୋକାନ: ଦିନେ କରୁଥିଲେ ସାରା ଦେଶରେ ରାଜ୍, ହେଲେ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀଠୁ 1500 କିମି ଦୂରରେ କାହିଁକି ବିକୁଛନ୍ତି ଚା’?
ଏବେ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ମୋଗଲ ବଂଶଜ । ଦିନେ କରୁଥିଲେ ସାରା ଦେଶରେ ରାଜ୍ , ହେଲେ ଆଜି ବିକୁଛନ୍ତି ଚା'
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତରେ ମୋଗଲ ରାଜବଂଶର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ବାବର । ଯାହାର ଶେଷ ବଂଶଜ ଥିଲେ ବାହାଦୁର ଶାହ ଜାଫର ଦ୍ୱିତୀୟ । ୧୮୫୭ ମସିହାରେ କ୍ରାନ୍ତିର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ସମୟରେ ସେ ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ କ୍ରୋଧର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ଦଖଲ କରିବା ପରେ, ବ୍ରିଟିଶମାନେ ତାଙ୍କୁ ରଙ୍ଗୁନ୍ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ । ଯେଉଁଠାରେ ସେ ନଭେମ୍ବର ୭, ୧୮୬୨ରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ।
ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛୁ ଯେ, ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶେଷ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ପରିବାରର କ’ଣ ହେଲା? ତାଙ୍କ ପରିବାର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କାହିଁକି ରହୁଥିଲେ? ଶେଷ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବାର୍ଷିକୀରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏ ରୋଚକ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ।
ସୟଦ ମେହେନ୍ଦି ହାସନ ଏକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ । ଯାହାର ନାମ “ବାହାଦୁର ଶାହ ଜାଫର ଆଣ୍ଡ ଦ ୱାର ଅଫ୍ ୧୮୫୭ ଇନ ଦିଲ୍ଲୀ” । ଏଥିରେ ସେ ବାହାଦୁର ଶାହ ଜାଫରଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଅହମଦ ବେଗଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ୧୮୬୨ ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ୨୬ ତାରିଖରୁ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ରଙ୍ଗୁନରେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ। ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଖାଇବାରୁ ଟିକେ ପାଉଥିଲେ। ଦିନକୁ ଦିନ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ନଭେମ୍ବର ୨ ତାରିଖରେ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଗଲା।
୩ ନଭେମ୍ବରରେ ଡାକ୍ତର ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଗଳା ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ଲାଳ ମଧ୍ୟ ଗିଳି ପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି। ନଭେମ୍ବର ୬ ତାରିଖରେ ଡାକ୍ତର ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଗଳା ପକ୍ଷାଘାତ ହୋଇଛି। ଏହା ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଥିଲା। ପରଦିନ, ନଭେମ୍ବର ୭ ତାରିଖରେ, ମିର୍ଜା ଆବୁ ଜାଫର ସିରାଜୁଦ୍ଦିନ ମହମ୍ମଦ ବାହାଦୁର ଶାହ ଜାଫର, ଅର୍ଥାତ ଭାରତର ଶେଷ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ, ବାହାଦୁର ଶାହ ଜାଫର ଦ୍ୱିତୀୟ, ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଆଖି ବୁଜିଲେ।
ରଙ୍ଗୁନରୁ ଜାମସେଦପୁରରେ ଏକ ଟୋକେଇରେ ତାଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା
ବାହାଦୁର ଶାହ ଜାଫର ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କ ବଂଶଧରମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପ୍ରାୟ 1,500 କିଲୋମିଟର ଦୂର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ କୋଲକାତା ସଂଲଗ୍ନ ହାଓଡ଼ାରେ ରୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରପୌତ୍ରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁଲତାନା ବେଗମଙ୍କ ବୟସ ଏବେ 60 ବର୍ଷ। ହାଓଡ଼ାର ଏକ ବସ୍ତିରେ ରହୁଥିବା ସୁଲତାନା ପ୍ରାୟତଃ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବା ସୁଲତାନା ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ରାଟ ବାହାଦୁର ଶାହ ଜାଫରଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ରଙ୍ଗୁନ୍ (ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାଙ୍ଗନ୍, ମିଆଁମାର)କୁ ନିର୍ବାସିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, ସମ୍ରାଟଙ୍କ ପିତା ଏବଂ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ନାତି ମିର୍ଜା ବେଦର ବୁଖ୍ତ 1920 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳକୁ, ତାଙ୍କ ପିତାମାତା, ସମ୍ରାଟଙ୍କ ପୁଅମାନେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ।
ଯେତେବେଳେ ସୁଲତାନା ବେଗମଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ବ୍ରିଟିଶମାନେ ତାଙ୍କୁ ରଙ୍ଗୁନ୍ ଛାଡିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ତଥାପି, ମିର୍ଜା ବେଦରଙ୍କ ମାତୃବାପା ତାଙ୍କୁ ଫୁଲ ତଳେ ଏକ ଟୋକେଇରେ ଲୁଚାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଚାଲି ଚାଲି ହିଁ ରଙ୍ଗୁନରୁ ଖସି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସେ ଖସି ଯାଇ ଜାମସେଦପୁରରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।
ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସୁଲତାନା ହାଓଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ
୧୯୮୦ ମସିହାରେ ମିର୍ଜା ବେଦର ବୁଖ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ସୁଲତାନା ବେଗମ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ହାଓଡ଼ା ବସ୍ତିରେ ଏକ ଦୁଇ କୋଠରୀ ବିଶିଷ୍ଟ କୁଡ଼ିଆରେ ରହୁଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ପୋଷାକ ଧୋଇବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଏକ ସାଧାରଣ ଟ୍ୟାପ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଏବଂ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ରୋଷେଇ ଘର ବାଣ୍ଟନ୍ତି। ଉପନିବେଶବାଦୀ ସମୟରେ, ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଏବଂ ପରେ ଭାରତ ସରକାର ବାହାଦୁର ଶାହ ଜାଫରଙ୍କ ବଂଶଧରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପେନସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ।
ତଥାପି, ଏହି ପେନସନ ବହୁତ କମ୍। ବାହାଦୁର ଶାହ ଜାଫର ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କ ଆଇନଗତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ମିର୍ଜା ବେଦର ବୁଖ୍ତ ମଧ୍ୟ ପେନସନ ପାଉଥିଲେ। ତଥାପି, ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସୁଲତାନା ଏହି ପେନସନ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ପେନସନ ମାସିକ ଛଅ ହଜାର ଟଙ୍କା। ସୁଲତାନା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅବିବାହିତ ଝିଅ ମଧୁ ବେଗମ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ରୁହନ୍ତି।
ସେ ହାଓଡ଼ାରେ ଏକ ଚା ଦୋକାନ ଚଳାନ୍ତି
ଏହି ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ପେନସନରେ ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସୁଲତାନା ବେଗମଙ୍କୁ ଅନେକ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ପଡିଲା। ସେ ମହିଳାଙ୍କ ପୋଷାକ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସଫଳ ହୋଇନଥିଲା। ତାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ଉନ୍ନତି ହୋଇନଥିଲା। ଏହା ପରେ, ସେ ହାୱଡାରେ ଏକ ଚା ଦୋକାନ ଖୋଲିଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ମୋଗଲମାନେ ଆଗ୍ରାରୁ ସମଗ୍ର ଦେଶ ଉପରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ, ଫତେପୁର ସିକ୍ରି ଭଳି ଅଗଣିତ ସହର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ମୋଗଲ ରାଜବଂଶର ବଂଶଧର, ଯାହାଙ୍କ ଶେଷ ସମ୍ରାଟ ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଏବେ ବହୁତ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି ।
ବାହାଦୂର ଶାହ ଜାଫରଙ୍କ ବାସଭବନର ଅଧିକାର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ
ସୁଲତାନା ବେଗମ ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଇନଗତ ବୈଷୟିକତା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ଆବେଦନ ଖାରଜ ହୋଇଯାଇଥିଲା। 2021 ମସିହାରେ, ସେ ଲାଲକିଲ୍ଲା ଦାବି କରି ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ତଥାପି, କୋର୍ଟ ଆବେଦନକୁ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେ ମାସରେ (2025) ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଅବୈଧ ବୋଲି କହି ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ବିଚାରପତି ଆବେଦନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ପଚାରିଥିଲେ, “ଲାଲକିଲ୍ଲା କାହିଁକି? ଫତେପୁର ସିକ୍ରି କାହିଁକି ନୁହେଁ?”
ଏଥିରେ ସୁଲତାନା ବେଗମଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା, “ଆମେ ଲାଲକିଲ୍ଲା କିମ୍ବା ଫତେହପୁର ସିକ୍ରି ମାଗି ନଥିଲୁ। ଆମେ କେବଳ ଏତିକି ମାଗିଥିଲୁ ଯେ ଯଦି ଆମେ ବାହାଦୁର ଶାହ ଜାଫରଙ୍କ ବଂଶଧର, ତେବେ ଆମକୁ ଅତି କମରେ ତାଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ।” ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଆଶା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଉଭେଇ ଯାଇଛି।