କରେନ୍ସି କମାଲ: ଏହି ମୁସଲିମ ଦେଶରେ 1 ହଜାର ରୋଜଗାର କଲେ ଭାରତରେ ହୋଇଯବେ ଲକ୍ଷପତି! ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ଦୂର ଏହି ସ୍ଥାନ?

ଏହି ମୁସଲିମ ଦେଶରେ 1 ହଜାର ରୋଜଗାର କଲେ ଭାରତରେ ହୋଇଯବେ ଲକ୍ଷପତି!
ମାନାମା: ବାହାରିନ ଏହାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମୁଦ୍ରା, ବାହାରିନ ଦିନାର (BHD) ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିରେ ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ଘଟୁଛି, ବାହାରିନ ଦିନାର ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ମୁଦ୍ରା ତାଲିକାରେ ନିରନ୍ତର ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି। ଭାରତ ଭଳି ଦେଶର ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ବାହାରିନ ଦିନାର କାହିଁକି ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଏବଂ ସେଠାରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ କି ପ୍ରକାରର ଲାଭ ପାଆନ୍ତି।
Vice.com ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୧ ବାହାରିନ ଦିନାର (BHD) ପ୍ରାୟ ୨୩୯ ଟଙ୍କା ସହିତ ସମାନ। ଯଦି ଜଣେ ଭାରତୀୟ ବାହାରିନରେ ୧୦୦୦ BHD ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ତେବେ ଭାରତରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ୨ ଲକ୍ଷ ୩୯ ହଜାର ୨୩୨ ଟଙ୍କା ସହିତ ସମାନ। ଏହା ଭାରତୀୟ ଶ୍ରମିକ, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଡାକ୍ତର, ଆଇଟି ବୃତ୍ତିଗତ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାରିନକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ବାହାରିନ ଦିନାରର ଶକ୍ତି କେବଳ ତେଲ ରାଜସ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାର ସ୍ଥିର ଆର୍ଥିକ ଗଠନ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ।
ବାହାରିନର ଅର୍ଥନୀତି ଏତେ ଦୃଢ଼ କାହିଁକି?
ବାହାରିନକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏକ ତୈଳ-ଆଧାରିତ ଅର୍ଥନୀତି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହିତ, ଦେଶ ଏହାର ଅର୍ଥନୀତି ଗଠନକୁ ଆଧୁନିକ ଏବଂ ବିବିଧ କରିଛି। ଆଜି, ବାହାରିନକୁ ଉପସାଗରୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର Financial Hub ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯାହାର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନଦଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ।
ବାହାରିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି
ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ eoi.gov.in ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାୟ 3 ଲକ୍ଷ 20 ହଜାର ଭାରତୀୟ ବାହାରିନରେ ବାସ କରନ୍ତି, ଯାହା ଦେଶର ଶ୍ରମ ବଜାରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରଖନ୍ତି। ଏହି ଭାରତୀୟମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ, ଆଇଟି ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ହୋଟେଲ ଏବଂ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ପ୍ରବନ୍ଧନ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ବାହାରିନ ସରକାର ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ କେବଳ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବରଂ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ମନ୍ଦିର, ଗୁରୁଦ୍ୱାର, ସ୍କୁଲ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯାହା ଭାରତୀୟ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଯୋଗ ଅନୁଭବ କରାଏ।