ନୟନରୁ ଝରୁଛି ଲୁହ, ଓଠରେ ଜଗା ନାମ: ମାଉସୀ ମା’ ଘରୁ ବାହୁଡ଼ିଲେ ଚକାନୟନ, ଶୂନ୍ୟ ହେଲା ଜନ୍ମବେଦୀ
ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପବିତ୍ର ଜନ୍ମବେଦୀ ଲୀଳା ଗୁରୁବାର ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହା ପରେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କ ଫେରନ୍ତା ଯାତ୍ରା ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି।
ପୁରୀ, ଜୁଲାଇ ୨୪: ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜନ୍ମବେଦୀ ଲୀଳା ଗୁରୁବାର ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହା ପରେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପୂରା ହୋଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ତିନି ରଥ ଏବେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ।
ଶୁକ୍ରବାର (ଆଜି) ହେବାକୁ ଥିବା ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରାର ତୃତୀୟ ବଡ଼ ପର୍ବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମହାରଣା, ଦରଜୀ ସେବକ, କୋଠ ସୁଆଁସିଆ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସେବାୟତମାନେ ତିନି ରଥର ସମସ୍ତ କାମ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି। ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ରଥ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଯାଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ରଥ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଫେରିଥାଏ।
ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହ ଶ୍ରୀବଳଭଦ୍ର, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା, ଶ୍ରୀସୁଦର୍ଶନ ଏବଂ ପ୍ରତିନିଧି ବିଗ୍ରହ ଶ୍ରୀମଦନମୋହନ ଓ ରାମକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିବେ। ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଦିବ୍ୟ ଯାତ୍ରାର ଦର୍ଶନ କଲେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିବା ସମାନ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ।
ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ନବମୀ ରାତିରୁ ନୀତିକାନ୍ତି ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ଦ୍ୱିପ୍ରହର ୧୨ଟାରୁ ୨ଟା ୩୦ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ହେବ। ଏହା ପରେ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଅପରାହ୍ନ ୨ଟା ୩୦ରୁ ୩ଟା ୩୦ ମଧ୍ୟରେ ଛେରା ପହଁରା ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ଅପରାହ୍ନ ୪ଟାରୁ ରଥଟଣା ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ସକାଳ ୪ଟାରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ସହ ଦିନର ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ମଇଲମ, ତଡ଼ପଲାଗି, ରୋଷ ହୋମ, ଅବକାଶ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା ଓ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ବେଶ ନୀତି କରାଯାଇଥିଲା। ସକାଳ ୬ଟା ୪୫ ସୁଦ୍ଧା ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଓ ସକାଳ ଧୂପରେ ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ଲାଗି ହୋଇଥିଲା।
ସକାଳ ୭ଟାରୁ ୧୧ଟା ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଇତାପତି ସେବକମାନେ ସେନାପଟା ଲାଗି ନୀତି କରିବେ। ଏହା ପରେ ମଙ୍ଗଳ ଅର୍ପଣ ନୀତି ହେବ ଏବଂ ବାହୁଡ଼ା ପହଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଜଗମୋହନ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରାଘବଦାସ ମଠ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ ପାରମ୍ପରିକ ତାହିଆ ପିନ୍ଧାଯିବ।
ସମସ୍ତ ନୀତି ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଓ ଭୋଇ ସେବକମାନେ ରଥକୁ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଅଟକି ପୋଡ଼ ପିଠା ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିବେ।
ଶ୍ରୀବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ଓ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦର୍ପଦଳନ ରଥ ସିଧାସଳଖ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟକୁ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ରାଜପ୍ରାସାଦ ସମ୍ମୁଖରେ କିଛି ସମୟ ଅଟକିବ।
ସେଠାରେ ମା’ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ନାରାୟଣ ଭେଟ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମା’ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଲିଙ୍କିରେ ରଥ ନିକଟକୁ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହା ପରେ ସେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିଯିବେ।