୧୪ ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମାଟିରେ ରଚିଲେ ଇତିହାସ, ମାତ୍ର ୭୮ ବଲରେ କଲେ ୧୦୦ ରନ୍…
୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବନାମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଯୁବ ଟେଷ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମାତ୍ର ୭୮ ବଲ୍ରେ ଶତକ ହାସଲ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ନଅ ଚୌକା ଏବଂ ଆଠ ଛକା ମାରିଥିଲେ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ଉଦୀୟମାନ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ପୁଣି ଥରେ ଖବରର ଶିରୋନାମାରେ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ୧୪ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମାଟିରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ।
ବ୍ରିସବେନର ଇଆନ୍ ହିଲି ଓଭାଲରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଭାରତ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବନାମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଯୁବ ଟେଷ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମାତ୍ର ୭୮ ବଲ୍ରେ ଶତକ ହାସଲ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ନଅ ଚୌକା ଏବଂ ଆଠ ଛକା ମାରିଥିଲେ।
ଆଠ ଛକା ଏବଂ ନଅ ଚୌକା
ବ୍ରିସବେନର ଇଆନ୍ ହିଲି ଓଭାଲରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ୨୪୩ ରନ୍ରେ ସୀମିତ ରଖିବା ପରେ, ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ମାନେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମାତ୍ର ୮୬ ବଲ୍ରେ ୧୧୩ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆଠ ଛକା ଏବଂ ନଅ ଚୌକା ସାମିଲ ଥିଲା, ଯାହା ଭାରତକୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା।
ତାଙ୍କ ସାଥୀ ବେଦାନ୍ତ ତ୍ରିବେଦୀ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦିନର ଖେଳ ଶେଷରେ ୧୧୬ ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଦଳ ଏବେ ୯୫ ରନ୍ର ଲିଡ୍ ପାଇଛି।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ଶତକ
ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଶତକ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଯୁବ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ଶତକ ପାଲଟିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରେକର୍ଡ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଲିଆମ ବ୍ଲାକଫୋର୍ଡଙ୍କ ନାମରେ ଥିଲା, ଯିଏ 2023ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ 124 ବଲ୍ରେ ଶତକ ମାରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ବୈଭବ ମାତ୍ର 78 ବଲ୍ରେ ଏହି ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଏକ ନୂତନ ଉଦାହରଣ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି।
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଶତକ
ମାତ୍ର 14 ବର୍ଷ 188 ଦିନ ବୟସରେ ଏହି ଶତକ ହାସଲ କରି, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଯୁବ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଶତକ ମାରିଥିବା ସବୁଠାରୁ କମ ବୟସ୍କ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଇନିଂସ କେବଳ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ନୁହେଁ ବରଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ବୈଭବ ଇନିଂସ ଓପନ କରି ଦଳକୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଆରମ୍ଭ ଦେଇଥିଲେ।
ଅଧିନାୟକଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା
ବୈଭବଙ୍କ ଶତକ ଯୁବ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ରୁତତମ ଶତକ। ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଭାରତୀୟ U19 ଅଧିନାୟକ ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେ ପଛରେ ପକାଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ଏହି ବର୍ଷ ଇଂଲଣ୍ଡ U19 ବିପକ୍ଷରେ 64 ବଲ୍ରେ ଶତକ ମାରିଥିଲେ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଇନିଂସ କେବଳ ଭାରତ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ଯୁବ କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର।
ସେ ପୂର୍ବରୁ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିସାରିଛନ୍ତି
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅନେକ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ସମୟରେ, ସେ ୧୫ ବର୍ଷ ବୟସ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରି ଏବଂ ଏକ ୱିକେଟ୍ ନେଇ ବାଂଲାଦେଶର ମେହିଦି ହାସନ ମିରାଜଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ।
ଏହି ସମୟରେ, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚଳିତ ବର୍ଷର IPLରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପାଇଁ ଖେଳି ଏକ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ତାଙ୍କୁ ଓପନିଂ ସ୍ଲଟ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେ ମାତ୍ର 35 ବଲ୍ ରେ ଏକ ଶତକ ମାରିଥିଲେ, ଯାହା IPL ଇତିହାସରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ରୁତତମ ଶତକ। ଏହା ଲିଗ୍ ଇତିହାସରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ରୁତତମ ଶତକ ମଧ୍ୟ।