IPLରେ ଗେଲଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ବୈଭବ; ୩୫ ବଲରେ ଶତକ କରି ବି ସେ ନାଖୁସ୍…

ବୈଭବଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ଗେଲଙ୍କ ଶତକ...

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ମନ କଥା କହିଲେ ବୈଭବ। ଛୋଟବେଳୁ ଇଚ୍ଛା ଗେଲଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ନୂଆ ରେକର୍ଡ କରିବେ। ୨୦୨୬ ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜିନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବୟାନ ଦେଇ, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କାହାର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

ପୂର୍ବ ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜିନ୍ ସମୟରେ ୨୦୨୫ରେ  ବୈଭବ ମାତ୍ର ୩୫ ବଲ୍‌ରେ ଶତକ ହାସଲ କରି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେ ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସରେ ଦ୍ରୁତତମ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ।

ମାତ୍ର ୩୫ ବଲ୍‌ରେ ଶତକ ହାସଲ କରି ବୈଭବ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିନାହାନ୍ତି; ସେ ଏବେ କ୍ରିସ୍ ଗେଲଙ୍କ ୧୭୫ ରନ୍ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଆକାଂକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ, ଏହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ସମୟରେ, ବୈଭବ ୧୭୫ ରନର ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବିଜୟୀ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।

କ୍ରିସ୍ ଗେଲଙ୍କ ୧୭୫ ରନ୍ ରେକର୍ଡ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି: ବିସିସିଆଇର ନମନ ପୁରସ୍କାର ସମାରୋହ ସମୟରେ, ବୈଭବଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ କେଉଁ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ ଛଅଟି ଛକା ମାରିବା, ଦ୍ରୁତତମ IPL ଶତକ ହାସଲ କରିବା, ନା କ୍ରିସ୍ ଗେଲଙ୍କ ୧୭୫ ରନ୍ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା? ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଦ୍ୱିଧା ବିନା, ବୈଭବ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, “୧୭୫ ରନ୍ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି।”

ଗେଲଙ୍କ ରେକର୍ଡ: ୨୦୧୩ରେ ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ପାଇଁ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ଗେଲ୍ ପୁନେ ୱାରିୟର୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ମାତ୍ର ୬୬ ବଲ୍‌ରେ ୧୭୫* ରନ୍‌ର ଏକ ଧମାକାଦାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ, ଏହି ଇନିଂସରେ ୧୩ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୧୭ଟି ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା।

ଏହା ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସରେ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍କୋର ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ ଯେ ବୈଭବ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଏହି ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିପାରିବେ।

ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ୟାରିଅର: ବୈଭବଙ୍କ ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ୟାରିଅର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୭ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ୭ଟି ଇନିଂସରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି, ବୈଭବ ୩୬ ରନ ହାରରେ ଏବଂ ୨୦୬.୫୫ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ସହିତ ୨୫୨ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଶତକ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ କରିଛନ୍ତି ଓ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର ୧୦୧ ରନ୍ କରିଥିଲେ।

ବୈଭବ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପାଇଁ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ଗତ ସିଜନ୍‌ରେ ତାଙ୍କର ଆଇପିଏଲ୍ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ 1.10 କୋଟି ମୂଲ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ କିଣିଥିଲା।

