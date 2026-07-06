ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା, ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ ଭଦ୍ରକ ଯାଜପୁର
ମୌସୁମୀ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି । ଯାହା ଫଳରେ ବୈତରଣୀରେ ଜଳସ୍ଥର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ଥିବାବେଳେ ଯାଜପୁର ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଗାତାର ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯାଜପୁର ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଜାଗାରେ ସାମାନ୍ୟ ବନ୍ୟା ଆସିପାରେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏଥର ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବାରୁ ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯଦି ପାଣି ଏମିତି ବଢ଼େ, ତେବେ ଯାଜପୁରର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ବୁଡ଼ିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ଆକଳନ ଅନୁସାରେ, ସୋମବାର ସଞ୍ଜ ୪ଟା ସୁଦ୍ଧା ଆଖୁଆପଦାଠାରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ପାର୍ କରିଯାଇଥାଇପାରେ। ଏହାକୁ ନେଇ ଯାଜପୁର ଓ ଭଦ୍ରକର କିଛି ଗାଁରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ପଶିଯିବା ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆଖୁଆପଦା ଏବଂ ତା’ ପାଖ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। ତେବେ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, କୌଣସି ବଡ଼ ବନ୍ୟାର ଭୟ ନାହିଁ। ତଥାପି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଏବଂ ନଦୀବନ୍ଧର ଦୁର୍ବଳ ଜାଗାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ବଡ଼ ବଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ପାଣି ରଖିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଜାଗା ଅଛି, ତେଣୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ପାଣି ଛାଡ଼ିବା ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନାହିଁ।
ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ମହାନଦୀ ଏବଂ ବୈତରଣୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ତଳ ମହାନଦୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ୭୫.୧ ମିଲିମିଟର ଏବଂ ଉପର ମହାନଦୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ୭୨.୮ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ସେହିପରି ତଳ ବ୍ରାହ୍ମଣୀରେ ୬୨.୭ ମିଲିମିଟର ଏବଂ ବୈତରଣୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ୫୬.୧ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, ଋଷିକୂଲ୍ୟା, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଓ ବଂଶଧାରା ଭଳି ଅନ୍ୟ ନଦୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖି ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଖବର ଦେବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।