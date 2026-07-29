ବୈତରଣୀରେ ବନ୍ୟା ତାଣ୍ଡବ! ଭାଙ୍ଗିଲା ବନ୍ଧ, ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଲା ଗାଁ

ବୁଧବାର ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଛି। ବୈତରଣୀ ଓ ଶାଳନ୍ଦି ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଲଗାତାର ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଯାଜପୁର ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଗାଁରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି। ଏହା ସହ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତା ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି

By Shiv Sankar Singh

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ବୁଧବାର ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଛି। ବୈତରଣୀ ଓ ଶାଳନ୍ଦି ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଲଗାତାର ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଯାଜପୁର ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଗାଁ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି। ଏହା ସହ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତା ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି।

ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଙ୍କେତଠାରୁ ବହୁ ଉପରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ୍‌ରେ ଏକ ବଡ଼ ନଦୀବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଫଳରେ ଶତାଧିକ ପରିବାର ବନ୍ୟା ଘେରରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି।

ବନ୍ୟା ନିରୀକ୍ଷଣ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ବୁଧବାର ସକାଳ ୭ଟା ସମୟରେ ଆଖୁଆପଦା ଆନିକଟ ନିକଟରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ୨୦.୪୦ ମିଟର ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ବିପଦ ସଙ୍କେତ ୧୮.୩୩ ମିଟର ଏବଂ ସତର୍କ ସଙ୍କେତ ୧୭.୮୩ ମିଟରଠାରୁ ବହୁ ଅଧିକ ରହିଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଆସାମ ବନ୍ୟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୭୫କୁ ବୃଦ୍ଧି,…

ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ହେବ ସହଜ, ଅଗଷ୍ଟ ୧ରୁ…

ଅଧିକ ପାଣି ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ୍‌ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୟନ୍ତରା ଗାଁର ମହାପାତ୍ର ସାହି ନିକଟରେ ନଦୀବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ଫୁଟ୍ ଲମ୍ବର ଏହି ଘାଇ ଯୋଗୁଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ପଶିଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ ୧୦୦ଟି ପରିବାର ବନ୍ୟା ଘେରରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୟନ୍ତରା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଥିବା ରିଲିଫ୍ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛି।

Uttarakhand Govt.

ଜୟନ୍ତରା ଘାଇ ନିକଟରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ମହାପାତ୍ର ସାହି ଅଞ୍ଚଳର ସମାନ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହା ଫଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କଟିକଟାର ତରାଇ ସାହିରେ ପ୍ରାୟ ୬ ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚରେ ପାଣି ଜମି ରହିଛି। ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟ ନଦୀବନ୍ଧ ଉପରେ ପ୍ରାୟ ୨ ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚରେ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି।

କଟିକଟା ଅଞ୍ଚଳରେ ବୈତରଣୀର ମୁଖ୍ୟ ନଦୀବନ୍ଧ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ପାଣି ବହୁଛି। ଅଧିକ କ୍ଷତି ରୋକିବା ପାଇଁ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜରୁରୀ ସୁରକ୍ଷା କାମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ବାଲି ବସ୍ତା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସିଟ୍ ଓ ବାଉଁଶ ସହାୟତାରେ ବନ୍ଧକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି।

ଅନ୍ୟ ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନରେ କଣି ଶାଖା ନଦୀର ବନ୍ୟା ପାଣି କାନ୍ତପଡ଼ା ନିକଟରେ ଘାଇ ଦେଇ ଚାଷ ଜମିକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଏହା ଫଳରେ ବ୍ୟାପକ ଫସଲ କ୍ଷତି ହେବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।

ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଛି। ସାଳନ୍ଦୀ ଓ ବୈତରଣୀ ଉଭୟ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ରାତିରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବନ୍ୟା ପାଣି ଏବେ ସହର ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଫଳରେ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି।

ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଧାମନଗର ବ୍ଲକ୍‌ର ସେନ୍ଦାପୁର ବ୍ରିଜ୍ ଓ ଘାଟ ବୁଡ଼ିଯିବା ପରେ ଧାମନଗର-ଯାଜପୁର ମଧ୍ୟରେ ସଡ଼କ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି।

You might also like More from author
More Stories

ଆସାମ ବନ୍ୟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୭୫କୁ ବୃଦ୍ଧି,…

ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ହେବ ସହଜ, ଅଗଷ୍ଟ ୧ରୁ…

ଆମେରିକାର ସେନା ଘାଟି ଉପରେ ଇରାନର ଘନ ଘନ…

କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତାର ଶିଖର ଛୁଇଁବେ…

1 of 29,967