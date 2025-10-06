ସଚିନ-ଲକ୍ଷଣଙ୍କ ଭଳି କଙ୍ଗାରୁ ଟିମକୁ ନାକରେ ପାଣି ପିଆଉଛନ୍ତି ୧୪ ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ
ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପାଇଁ ୩୫ ବଲ୍ ରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର କ୍ୟାରିଅର ବହୁତ ଦିନର ନୁହେଁ; ସେ ଗତ ବର୍ଷ ହିଁ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୧୪ ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ନାମ ଏବେ କ୍ରିକେଟ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପରିଚିତ। ସେ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଅନେକ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ଇନିଂସ ଖେଳିଛନ୍ତି।
ସେ IPLରେ ଖେଳିଥିବା ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୟସର ଖେଳାଳି, ଗତ ସଂସ୍କରଣରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପାଇଁ ୩୫ ବଲ୍ ରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର କ୍ୟାରିଅର ବହୁତ ଦିନର ନୁହେଁ; ସେ ଗତ ବର୍ଷ ହିଁ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଫଳାଫଳ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଏବଂ ଭିଭିଏସ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କରିଥିଲେ।
୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଲାଲ ବଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ (ବହୁ ଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍) ବିଷୟରେ, ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ୨୨୧ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ୧୨ଟି ଛକା ଏବଂ ୨୩ଟି ଚୌକା ସାମିଲ ଅଛି।
ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରତ A ବନାମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ A ବହୁ ଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଅକ୍ଟୋବର ୭ ତାରିଖରୁ ଖେଳାଯିବ। ଏହା ଭାରତୀୟ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ।
ବୈଭବଙ୍କ ରେକର୍ଡ
ବୈଭବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ କରିନାହାଁନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେବଳ 14 ବର୍ଷ ବୟସ। ଯଦି ଆପଣ ବହୁ-ଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ତାଙ୍କର ରେକର୍ଡ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ସେ କାହିଁକି କୁହନ୍ତି ଯେ ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ ଅଣ୍ଡର-19 ଦଳ ପାଇଁ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିବା ବୈଭବ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ବହୁ-ଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି।
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ପାଞ୍ଚଟି ବହୁ-ଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ (ଅଣ୍ଡର-19) ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଥିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ, ବୈଭବ 55.25 ହାରରେ 221 ରନ କରିଛନ୍ତି। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ହାର 22.50।
ବୈଭବ 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ରେଡ୍-ବଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ମୋଟ 15 ଛକା ମାରିଛନ୍ତି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ 12ଟି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଏବଂ କେବଳ ତିନୋଟି ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, 14 ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ 23ଟି ଚୌକା ମଧ୍ୟ ମାରିଛନ୍ତି।
ବୈଭବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବହୁ-ଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦୁଇଟି ଶତକ ମାରିଛନ୍ତି, ଉଭୟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ। ସେ ଏହି ଗସ୍ତର ଶେଷ ଯୁବ ଟେଷ୍ଟରେ ୧୧୩ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ଇନିଂସରେ, ଯାହା ୮୬ ବଲ୍ରେ ଆସିଥିଲା, ସେ ଆଠଟି ଛକା ଏବଂ ନଅଟି ଚୌକା ମାରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ, ସେ ଭାରତରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ଶତକ ମାରିଥିଲେ।
ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଏବଂ ଭିଭିଏସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପଥ ଅନୁସରଣ
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ରେକର୍ଡ ଦେଖିଲେ ମନେହୁଏ ଯେ ବୈଭବ କଙ୍ଗାରୁ ଦଳକୁ ସଚିନ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପରି ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ସଚିନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ ଟେଷ୍ଟ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ସ୍ତରରେ ବହୁ-ଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ୧୧୦.୫୦ ହାରରେ ୪୪୧ ରନ୍ କରିଥିଲେ।
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମନେହୁଏ ଯେ ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି କିମ୍ବଦନ୍ତୀମାନଙ୍କ ପଥ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶା ଦିଏ ଯେ ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ।