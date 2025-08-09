ଭାଇ ତମେ ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛ… ପାକିସ୍ତାନ ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ଭାଇକୁ ଭଉଣୀର କୋହଭରା ଚିଠି

ଭଉଣୀ ୪ ବର୍ଷ ଧରି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଭାଇକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାରେ ଭଉଣୀ ହୋଇପାରିନି ସଫଳ।

By Rojalin Mishra

ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ: ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ଭାଇକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ଅବସରରେ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବାଲାଘାଟର ଜଣେ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିବା ଭାଇକୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି।

ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ପାକିସ୍ତାନର ଏକ ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଭଉଣୀ ୪ ବର୍ଷ ଧରି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଭାଇକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାରେ ଭଉଣୀ ହୋଇପାରିନି ସଫଳ।

ବାଲାଘାଟର ଖୈରଲାଞ୍ଜିର ପ୍ରସନ୍ନଜିତ ରଙ୍ଗାରୀ ୨୦୧୧ ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ବି. ଫାର୍ମାସି ପାଠପଢ଼ା ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ଥିବାରୁ, ସେ ଅଧିକ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ସହ…

ରାତି କଟାଇବାକୁ ମତେ ଝିଅ ଦରକାର……

କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସେ ହଠାତ୍ ଘରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଗଲେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପାଇଲେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସନ୍ନଜିତ ଆଉ ଏହି ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି।

କିନ୍ତୁ ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ସଂଘମିତ୍ରାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଯେ ତୁମ ଭାଇ ପାକିସ୍ତାନର ଏକ ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ।

ସେବେଠାରୁ ଭଉଣୀ ସଂଘମିତ୍ରା ତାଙ୍କ ଭାଇକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏବେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ନପାରି ଭାଇକୁ କୋହଭରା ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ହତ ଭାଗୀନି ଭଉଣୀ।

ସଂଘମିତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଭାଇ, ମୁଁ ତୁମକୁ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ ବହୁତ ମନେ ପକାଉଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ରାକ୍ଷୀ ପଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଭାରତଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛ। ଭାରତ ସରକାର ପ୍ରେମର ସହିତ ପଠାଯାଇଥିବା ରାକ୍ଷୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପାକିସ୍ତାନର ଲାହୋରର କୋଟ ଲଖପତ ଜେଲକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ଭଉଣୀର ହାତରୁ ଭାଇ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାର ଇଛା ପୁରଣ କରନ୍ତୁ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ଭାଇକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ, ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଭଉଣୀ, ମୋ ଭାଇକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିପାରିବି ନାହିଁ।

ମା ତୁମକୁ ବହୁତ ମନେ ପକାନ୍ତି ଏବଂ ତୁମ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ତୁମର ଭଣଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ମନେ ପକାନ୍ତି ଏବଂ ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି।”

ପ୍ରସନ୍ନଜିତ୍ ପ୍ରାୟ ୬ ବର୍ଷ ଧରି ପାକିସ୍ତାନର କୋଟ ଲଖପତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ, ସେ ଘରୁ ବାହାରିବାର ପ୍ରାୟ ୧୪ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ସଂଘମିତ୍ରା ତାଙ୍କ ଭାଇକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ନାହାଁନ୍ତି।

ଏବେ ସଂଘମିତ୍ରାଙ୍କ ଚିଠି ତାଙ୍କ ଭାଇ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। କାରଣ ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ପାକିସ୍ତାନରେ ଚିଠି କିମ୍ବା କୋରିଅର ସେବା ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା।

ଭଉଣୀ ସଂଘମିତ୍ରା କୁହନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଭାଇକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ରାଖୀ ବାନ୍ଧିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି।

ଭଉଣୀ ସଂଘମିତ୍ରା କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରସନ୍ନଜିତ ରଙ୍ଗାରୀ ପାଠପଢ଼ାରେ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ। ବାବୁଜୀ ଲୋପଚାନ୍ଦ ରଙ୍ଗାରୀ ଜବଲପୁରର ଗୁରୁ ରାମଦାସ ଖାଲସା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରୁ ପ୍ରସନ୍ନଜିତଙ୍କୁ ବି. ଫାର୍ମାସିର ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ।

ପାଠପଢ଼ା ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ, ସେ ୨୦୧୧ ମସିହାରେ ଏମପି ଷ୍ଟେଟ୍ ଫାର୍ମାସି କାଉନସିଲରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡିବାକୁ ପଡିଥିଲା।

You might also like More from author
More Stories

ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ସହ…

ରାତି କଟାଇବାକୁ ମତେ ଝିଅ ଦରକାର……

ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଇକୁ ପିନ୍ଧାଇ ନାହାନ୍ତି କି…

ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଲା ଶୁଭମନ…

1 of 25,686