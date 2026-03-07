ଏତେ ବଡ଼ ସିଙ୍ଗର୍ କୁ ରାଜନେତା, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଜାଣିଲେ ବିଶ୍ଵାସ ବି ହେବନି, ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ ଏହି ନେପାଳର Gen-Z ସରକାର
Nepal Election: ନେପାଳରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ସତ୍ତା । କାରଣ ଯୁବପିଢୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ପାଲଟିଛନ୍ତି Gen-Z ସରକାର । Gen-Zଙ୍କ ଲକ୍ଷାଧିକ ବିଦ୍ରୋହ ପରେ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୫ରେ ହୋଇଥିବା ସଂସଦୀୟ ନିର୍ବାଚନର ଭୋଟ ଗଣତି ଜାରି ରହିଛି । ନିର୍ବାଚନରେ ରେପରରୁ ରାଜନେତା ପାଲଟିଥିବା ବାଲେନ ଶାହାଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାର୍ଟି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବହୁମତ ସହ ସରକାର ଗଢିବାକୁ ଯାଉଛି ।
Gen-Zଙ୍କ ହିରୋ ବାଲେନ ଶାହା ନେପାଳର ପରବର୍ତ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ଏକ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଭୋଟ ଗଣତି ସରିବା ପରେ କେବଳ ଔପଚାରିକ ଘୋଷଣାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଉଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ନେପାଳ କଂଗ୍ରେସ, ନେପାଲ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିକୁ ବହୁ ପଛରେ ପକାଇଛି ବାଲେନ ଶାହଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାର୍ଟି ।
୩୫ ବର୍ଷୀୟ ବାଲେନ ଶାହ, ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାମ ବାଲେନଦ୍ର ଶାହ । ସେ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ରାଜନେତା, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ ରାପର। ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ, ସେ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀତା ପାଇଁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ।
କାଠମାଣ୍ଡୁ ମେୟରଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼
କାଠମାଣ୍ଡୁ ମହାନଗରପାଳିକାର ୨୦୨୨ ମେୟର ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ବାଲେନ୍ ଶାହ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲେ। ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ମେୟର ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ସେ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୨୦୨୬ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ବାଲେନ୍ ଶାହ ନେପାଳର ରାଜନୀତିରେ ଏକ ନୂତନ ପିଢ଼ିର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରବଳ ପ୍ରଭାବ ଅଛି।
ବାଲେନ ଶାହଙ୍କ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବାଲେନ ଶାହଙ୍କ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାୟ ୫ ରୁ ୬ କୋଟି ନେପାଳୀ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ମାସିକ ଆୟ ୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବାଲେନଙ୍କ ଆୟର ଅନେକ ଉତ୍ସ ଅଛି। ମେୟର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ, ସେ ପ୍ରାୟ ୪୬ ହଜାର ଟଙ୍କା ମାସିକ ଦରମା ପାଉଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ତାଙ୍କ ଆୟର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରୁ ଆସିଥାଏ। ବାଲେନ ଶାହ ଜଣେ ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମଧ୍ୟ ଏବଂ ବାଲେନ କନସଲ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ନାମକ ଏକ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଅନେକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କମ୍ପାନୀରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ରାପର୍ ଏବଂ ସଂଗୀତଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ। ତାଙ୍କର ଅନେକ ଗୀତ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକପ୍ରିୟ, ଏବଂ ସେ ସଙ୍ଗୀତ, ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆୟ କରନ୍ତି।
ସରଳ ଜୀବନଶୈଳୀ
କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ବାଲେନ୍ ଶାହ ସରଳ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର କିଛି ଯାନବାହାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରାୟତଃ ସରଳତା ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତି। ବାଲେନ୍ ଶାହଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୈଳୀ ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କର ଏକ ଦୃଢ଼ ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି, ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ବିକାଶ ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମତ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ନେପାଳରେ ହେଉଥିବା ରାଜନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟରେ, ଅନେକ ତାଙ୍କୁ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ନୂତନ ନେତୃତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି। ଯଦି ନିର୍ବାଚନୀ ସମୀକରଣ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କାମ କରେ, ତେବେ ନେପାଳ ଶୀଘ୍ର ଜଣେ ଯୁବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇପାରେ।