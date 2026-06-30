ବାଲେନ ଶାହଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ୩୫୨୫୭ ନାବାଳକ କର୍ମୀ; ବର୍ଷିଲେ ବିରୋଧୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ
ଆର୍ଏସ୍ପିର ସଦସ୍ୟତା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦଳର ମୋଟ ୫୨୩,୪୬୫ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ ୩୫,୨୫୭ ଜଣ ନାବାଳକ ଅଛନ୍ତି
କାଠମାଣ୍ଡୁ: ନେପାଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାଲେନ ଶାହଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାର୍ଟି(ଆର୍ଏସ୍ପି)ରେ ୩୫୨୫୭ ନାବାଳକ ଓ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ କର୍ମୀ ଭାବେ ପଞ୍ଜିକୃତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ବାଲେନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଛି। ନେପାଳ ବିରୋଧୀ ଦଳ, ଶିଶୁ ଅଧିକାର କର୍ମୀ, ଆଇନ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଓ ଶିଶୁ ଅଧିକାର କର୍ମୀମାନେ ଏହାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚୁକ୍ତିନାମାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରଛନ୍ତି।
ଆର୍ଏସ୍ପିର ସଦସ୍ୟତା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦଳର ମୋଟ ୫୨୩,୪୬୫ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ ୩୫,୨୫୭ ଜଣ ନାବାଳକ ଅଛନ୍ତି। ସର୍ବାଧିକ ନାବାଳକ ସଦସ୍ୟ ୧୩,୦୧୧ ବାଗମତୀ ପ୍ରଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି। ସର୍ବନିମ୍ନ ସଂଖ୍ୟକ ୧,୪୧୪ କରନାଲି ପ୍ରଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି। କୋଶି ପ୍ରଦେଶରେ ଦଳ ୬,୨୩୫ ଜଣ ନାବାଳକ ସଦସ୍ୟ, ମଦେଶରେ ୩୦୩୦ ଜଣ, ଗଣ୍ଡକୀରେ ୫,୧୧୬ ଜଣ, ଲୁମ୍ବିନୀରେ ୩,୬୪୮ ଜଣ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳରେ ୨,୮୧୩ ଜଣ ନାବାଳକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ମିଳିଛି।
ବିରୋଧୀ ଦଳ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଯୋଗ
ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେପାଳୀ କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି; ରାଜନୈତିକ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଆର୍ଏସ୍ପି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦଳୀୟ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଛି। ସେମାନେ ଯୁକ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ସମ୍ବିଧାନ ଓ ଆଇନର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି। ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଦାୟୀ ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ୟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚିତ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ କହିଛନ୍ତି; ନେପାଳର ସମ୍ବିଧାନ, ନିର୍ବାଚନ ଆଇନ ଓ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ନାବାଳକଙ୍କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ସଦସ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏନାହିଁ।
ନାବାଳକଙ୍କ ସଦସ୍ୟତା ବାତିଲ କରିବାକୁ ଦାବି
ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି; ନେପାଳ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ଉପରେ ଜାତିସଂଘର ଚୁକ୍ତିନାମାର ଏକ ସ୍ୱାକ୍ଷରକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର। ତେଣୁ ରାଜନୈତିକ କାର୍ୟ୍ୟ କଳାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତା ମୂଳକ କିମ୍ବା ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ନିଷେଧ କରେ। କାରଣ ଏହା ଶିଶୁ ଅଧିକାରର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରେ। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନିରପେକ୍ଷତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥାଏ।
ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସଂଗଠନ ‘ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ଆଜ ଜୋନ୍ସ ଅଫ ପିସ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍’ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଆର୍ଏସ୍ପି ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ତ ନାବାଳକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସଦସ୍ୟତା ବାତିଲ୍ କରୁ। ସଂଗଠନ ନେପାଳର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ, ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ଓ ଜାତୀୟ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ପରିଷଦକୁ ମଧ୍ୟ ସମଗ୍ର ମାମଲାର ସ୍ୱାଧୀନ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛି।
ନାବାଳକଙ୍କ ସଦସ୍ୟତା ଉପରେ ବିବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି; ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦଳ ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ନେପାଳର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ସଦସ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ ଓ ନିୟାମକ ତନ୍ତ୍ରରେ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଆର୍ଏସ୍ପି ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ନିଜକୁ ଯୁବପିଢ଼ି ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନର ରାଜନୀତିର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରିଆସିଛି।