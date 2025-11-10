Govt Scheme: ଝିଅମାନଙ୍କ ଜନ୍ମରୁ ପାଠ ପଢା ଯାଏଁ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ଟଙ୍କା; ଏମିତି ଉଠାନ୍ତୁ ଫାଇଦା…
ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେବା ପରଠାରୁ ପାଠ ପଢାଯାଏଁ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ଟଙ୍କା । ଆପଣ ସେହି ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ କି? ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଝିଅମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ। ସେହିପରି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ବାଳିକା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ଚଳାନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଝିଅ ଜନ୍ମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବା ଏବଂ ବାଲ୍ୟବିବାହର କୁପ୍ରଥାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା।
ବର୍ତ୍ତମାନର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବହୁତ ଦିନ ଧରି “ବେଟି ବଞ୍ଚାଅ, ବେଟି ପଢ଼ାଅ” ଅଭିଯାନ ଚଳାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ଦେଶର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନିରନ୍ତର ଶିକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି।
ବାଲିକା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ
” ବାଲିକା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ” କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 1997 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ, ସରକାର ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେବା ଠାରୁ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ, ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରସବ ସମୟରେ 500 ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ସରକାର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝିଅର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏକ ଛୋଟ ପରିମାଣର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, କେବଳ ସହରାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା BPL ପରିବାରମାନେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ କେବଳ ଦୁଇଟି ଝିଅ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ।
କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ କେତେ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ?
କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ, ସରକାର ମାଆଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତଥାପି, ଏହା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଯୋଜନାରେ, ପ୍ରଥମରୁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ 300 ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 500 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ 600 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ 700 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ 800 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ନବମ ଏବଂ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ 1000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ।
ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ:
- ଝିଅର ଆଧାର କାର୍ଡ
- ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର
- ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ
- ରାସନ କାର୍ଡ
- ନିବାସ ବା ଘର ପ୍ରମାଣପତ୍ର
- ପାସପୋର୍ଟ ଆକାରର ଫଟୋ
- ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର
- ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ବିବରଣୀ, ଇତ୍ୟାଦି
କିଏ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ?
- ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ବାସ କରୁଥିବା ପରିବାର (BPL)
- ଝିଅର ବୟସ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହେବା ଉଚିତ।
- ପରିବାର ପାଖରେ ଝିଅର ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା
ନିକଟତମ ଅଙ୍ଗନୱାଡି କେନ୍ଦ୍ର, ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, କିମ୍ବା ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗରୁ ଏକ ଫର୍ମ ପାଇବାକୁ ପଡିବ। ତା’ପରେ, ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି କରନ୍ତୁ – ଯେପରିକି ଝିଅର ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ପରିବାରର ବିପିଏଲ୍ କାର୍ଡ, ଆଧାର କାର୍ଡ, ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ/ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ବିବରଣୀ।