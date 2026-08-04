ପୁଣି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଲା ପାକିସ୍ତାନ, କାଙ୍ଗାଳି ଦେଶରୁ ଅଲଗା ହେଲା ବାଲୁଚିସ୍ତାନ, ଘୋଷଣା ହେଲା ନୂଆ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ!
ପୁଣି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଲା ପାକିସ୍ତାନ, କାଙ୍ଗାଳି ଦେଶରୁ ଅଲଗା ହେଲା ବାଲୁଚିସ୍ତାନ
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଖଣ୍ଡଖଣ୍ଡ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ନିଜେ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଜନ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି! ୧୯୭୧ ମସିହାରେ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ‘ବାଂଲାଦେଶ’ ନାମକ ନୂଆ ଦେଶ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପାକିସ୍ତାନ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡର କେବଳ ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ଥିଲା। ଏବେ ପାକିସ୍ତାନ କବଳରୁ ବଲୁଚିସ୍ତାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ହୋଇ ଏକ ନୂଆ ଦେଶ ‘ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ ବଲୁଚିସ୍ତାନ’ ଭାବେ ଉଭା ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
ବଲୁଚ୍ ନେତାମାନେ ପାକିସ୍ତାନଠାରୁ ନିଜର ଆଜାଦି ଘୋଷଣା କରିବା ସହ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ରୋଚକ କଥା ହେଉଛି, ବଲୁଚିସ୍ତାନର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସମ୍ବିଧାନକୁ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି।
୧୧ ଅଗଷ୍ଟରେ ହେବ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ: ବଲୁଚ୍ ଲିବରେସନ୍ ନେତା ମୀର ୟାର୍ ବଲୋଚ୍ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଦେଶ ନିକଟରୁ ସମର୍ଥନ ଲୋଡ଼ିବା ସହ ବଲୁଚିସ୍ତାନକୁ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶ ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ବଲୁଚ୍ ନେତାଙ୍କ ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ୧୯୪୭ରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ୧୧ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୪୭ ରେ ବଲୁଚିସ୍ତାନ ନିଜକୁ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିସାରିଥିଲା।
ଏହି ଖବର ସେତେବେଳେ ‘ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡିଓ’ ଏବଂ ‘ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମ୍ସ’ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଚଳିତ ଅଗଷ୍ଟ ୧୧ ତାରିଖରେ ପାକିସ୍ତାନ ସମେତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ରହୁଥିବା ବଲୁଚ୍ ଲୋକମାନେ ଘରେ, ବଜାରରେ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ ବଲୁଚିସ୍ତାନର ନୂଆ ପତାକା ଉଡ଼ାଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିବେ।
ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ବୋହାଇଛି ନିରୀହଙ୍କ ରକ୍ତ: ମୀର ୟାର୍ ବଲୋଚ୍ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାର ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପାକିସ୍ତାନ ସେନା କେବଳ ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀରରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ବଲୁଚିସ୍ତାନରେ ନିରୀହ ବଲୁଚ୍ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଗଣହତ୍ୟା କରିଛି।
ପାକିସ୍ତାନର ଶୋଷଣ ଓ ଗୁଳିମାଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ରକ୍ତ ବୋହିଛି, ଯାହାର ଜବାବ ଏବେ ଆଜାଦି ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯିବ। ପାକିସ୍ତାନ ଅଗଷ୍ଟ ୧୪ରେ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ, ତା’ ପୂର୍ବରୁ ଅଗଷ୍ଟ ୧୧ରେ ବଲୁଚିସ୍ତାନର ଏହି ଆଜାଦି ଘୋଷଣା ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଓ ସେନାର ନିଦ ଚୋରି କରିଦେଇଛି।