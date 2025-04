(Video) ଭାରତ ସହିତ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଉପରେ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ, IED ବିସ୍ଫୋରଣରେ 10 ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନର ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ପ୍ରଦେଶରେ ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ଲିବରେସନ ଆର୍ମୀ (BLA) ଦ୍ୱାରା ଏକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣରେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନାର ଅତି କମରେ ୧୦ ଯବାନ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ଆକ୍ରମଣ ବେଲୁଚିସ୍ତାନର ନୋଶକି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାର ଏକ କନଭୟ ଉପରେ ହୋଇଥିଲା। ବିଏଲଏ ଏହି ଆକ୍ରମଣର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ସେନା ଗାଡ଼ିକୁ ବିସ୍ଫୋରଣ ଦ୍ୱାରା ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି ।

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ବିଏଲଏର ମଜିଦ ବ୍ରିଗେଡ ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଭର୍ତ୍ତି ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରି ସେନା କନଭୟକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ବିଏଲଏର ଫତେହ ସ୍କ୍ୱାଡ କନଭୟକୁ ଘେରି ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ଅନେକ ସୈନିକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି।

ବେଲୁଚିସ୍ତାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସରଫରାଜ ବୁଗତି ଏହି ଆକ୍ରମଣର ନିନ୍ଦା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ଏଭଳି କାପୁରୁଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକ୍ରମଣ ବେଲୁଚିସ୍ତାନର ଶାନ୍ତି ଓ ଉନ୍ନତିକୁ ବାଧା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ।” ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ।

ବିଏଲଏ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି । ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ବେଲୁଚିସ୍ତାନର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବେଲୁଚ ଜନତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ, ସେମାନେ ବେଲୁଚିସ୍ତାନର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ନିଜର ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

ଏହି ଘଟଣା ବେଲୁଚିସ୍ତାନରେ ଚାଲିଥିବା ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ଏକ ଅଂଶ। ବେଲୁଚ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଅଭିଯୋଗ କରି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ସମ୍ପଦ ଲୁଟ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଛି।

ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ବେଲୁଚିସ୍ତାନରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବଢ଼ାଇବା ସହ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ପାକିସ୍ତାନର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ସଙ୍କଟକୁ ଆହୁରି ଜଟିଳ କରିଛି ।

#BREAKING: Baloch Liberation Army freedom fighters eliminated 10 personnel of the occupying Pakistani Army in a remote-controlled IED attack in Margat, a suburb of Quetta, and the target vehicle was destroyed in the attack. Pakistani soldiers helpless in Balochistan. pic.twitter.com/ZNvHgv5XoE

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) April 25, 2025