ବାଲୋଚିସ୍ତାନରେ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି: ପାକିସ୍ତାନର ଭୁଲ୍ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଗରିବୀ ସୀମାରେଖା ତଳକୁ ଖସିଲେ ପ୍ରାୟ ଅଧା ଲୋକ

ପାକିସ୍ତାନ ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ୨୦۲୫-୨୬'ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ପାକିସ୍ତାନରେ ବାଲୋଚିସ୍ତାନର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ ଅଧା ଜନସଂଖ୍ୟା ଏବେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି।

By Shiv Sankar Singh

ବାଲୋଚିସ୍ତାନ : ପାକିସ୍ତାନରେ ବାଲୋଚିସ୍ତାନର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଛି। ‘ପାକିସ୍ତାନ ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ୨୦୨୫-୨୬’ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ ଅଧା ଜନସଂଖ୍ୟା ଏବେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ‘ଦ ବାଲୋଚିସ୍ତାନ ପୋଷ୍ଟ’ର ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ, ଏହି ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନର ଅର୍ଥନୈତିକ ନୀତିକୁ ପୁଣିଥରେ ଜୋରଦାର ସମାଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। କାରଣ ବାଲୋଚିସ୍ତାନ ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଅନୁନ୍ନତ ଅଞ୍ଚଳ।

ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ, ବାଲୋଚିସ୍ତାନରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହାର ୪୭ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି, ଯାହା ପାକିସ୍ତାନର ଜାତୀୟ ହାର (୨୮.୯ ପ୍ରତିଶତ) ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଅଧିକ। ଏହି ତଥ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତି ଦୁଇ ଜଣରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ବାଲୋଚିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିର ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି।

ଅର୍ଥନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା, ଖରାପ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଶିଳ୍ପାୟନର ଅଭାବ ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥିତି ଏତେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଇରାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସହିତ ହେଉଥିବା ସୀମାନ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯିବା ଫଳରେ ହଜାର ହଜାର ପରିବାର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଜୀବିକା ପାଇଁ ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

‘କାଲା ହିରନ୍’ ଫିଲ୍ମ ଉପରେ ସଲମାନଙ୍କ ଆପତ୍ତି:…

ମମତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ, କହିଲେ-…

ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ବିଶୁଦ୍ଧ ପିଇବା ପାଣି ଭଳି ଜରୁରୀ ସେବାର ଚରମ ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଢ଼ୁଥିବା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି (ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼) ଏବଂ ରୋଜଗାରର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସେହି ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ଆଗରୁ ଅତି ଗରିବ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲେ। ‘ଦ ବାଲୋଚିସ୍ତାନ ପୋଷ୍ଟ’ର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଦିନକୁ ଦିନ ଖରାପ ହେଉଥିବା ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ କମୁଥିବା ସୁଯୋଗକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଏବେ ପ୍ରବଳ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି।

ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା କେତେକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଘଟଣା ଏହି ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟର ଭୟାବହତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦର୍ଶାଉଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦରେ ଭରପୂର ଜିଲ୍ଲା ‘ଡେରା ବୁଗ୍‌ତି’ରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ଓ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବେକାରୀ ସମସ୍ୟାରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି ‘କ୍ୱେଟା’ ସହରରେ ଚାକିରି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ନଥିବାରୁ ପ୍ରତିବାଦ କରି ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଏକ ଜନସମାବେଶରେ ନିଜର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର (ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍) ସବୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିବା ‘ଦ ବାଲୋଚିସ୍ତାନ ପୋଷ୍ଟ’ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି।

You might also like More from author
More Stories

‘କାଲା ହିରନ୍’ ଫିଲ୍ମ ଉପରେ ସଲମାନଙ୍କ ଆପତ୍ତି:…

ମମତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ, କହିଲେ-…

KG ରୁ PG ପାଠପଢ଼ା ସବୁ ମାଗଣା! ଓଡ଼ିଶା…

ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି କି? ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ସମୟରେ ଏହି…

1 of 31,342