ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ ବି ଛାଡିଲେନି…ଅଜା ଘରୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଟେକିନେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ, ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ଛାଡି ପଳାଇଲେ
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋମବାର ରାତିରେ ୟୁପିର ବଳରାମପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ କୋତୱାଲି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ 22 ବର୍ଷୀୟା ମୂକ ଯୁବତୀଙ୍କ ବଳାତ୍କାରର ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏହି ଘଟଣା ବାହାଦୁରପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଘଟିଛି । ଏହି ଘଟଣା ଡିଏମ୍, ଏସ୍ପି, ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବାସଭବନଠାରୁ ପ୍ରାୟ 800 ମିଟର ଦୂରରେ ଘଟିଛି, ଯାହା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ।
ଅଜା ଘରୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଦୁଷ୍କର୍ମ- ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସୋମବାର ରାତି ପ୍ରାୟ 8ଟାରେ ଝିଅଟି ତାଙ୍କ ଅଜା ଘରୁ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ଘର ଡିଏମ୍ ବାସଭବନ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ ବାଟରେ ଜଣେ ଯୁବକ ତାଙ୍କୁ ଜୋରଜବରଦସ୍ତ ଉଠାଇ ନେଇ ଏକ ନିର୍ଜନ ପଡ଼ିଆକୁ ନେଇ ବଳାତ୍କାର କରିଥିଲେ । ଝିଅଟି କଥା କହିପାରୁନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ଘଟଣା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ।
ପୀଡିତା ମାନସିକ ଭାବରେ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ- ଯେତେବେଳେ ପୀଡିତା ଘରେ ପହଞ୍ଚି ନଥିଲେ, ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ପ୍ରାୟ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଧରି ତାଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ । ଖୋଜାଖୋଜି ସମୟରେ, ତାଙ୍କୁ କ୍ଷେତରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଇଥିଲେ । ତା’ପରେ ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି । ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିଅଟିର ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ମାନସିକ ଭାବରେ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ । ଘଟଣାର 14 ସେକେଣ୍ଡର ସିସି ଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏଥିରେ ଝିଅଟି ଦୌଡ଼ୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି ।
ପୋଲିସ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ- ଏହି ଭିଡିଓଟି ଏସପି ବାସଭବନ ପାଖରେ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଛି । ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ବାହାଦୁରପୁର ପୋଲିସ ପୋଷ୍ଟରେ ଉପସ୍ଥିତ କୌଣସି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଘଟଣାର ଟିକିଏ ବି ସୂଚନା ପାଇ ନଥିଲେ । ପୋଲିସ ଉପରେ ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗ କରି ପରିବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଜିଲ୍ଲାର ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି । ସେମାନେ ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରି କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।