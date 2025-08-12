ଲଗାତାର ବଢ଼ୁଛି ମୂଷା ଚାଷର ଟ୍ରେଣ୍ଡ, ମାଲାମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଛେଳି ଚାଷ, କିମ୍ବା କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ ବିଷୟରେ ଆପଣ ତ ଶୁଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ହେଲେ ଆପଣ କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ମୂଷା ଚାଷ ବିଷୟରେ। ଲୋକେ ମୂଷା ଚାଷ କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଚୀନରେ ଏଭଳି ଚାଷ ଜମି ଅଛି ଯେଉଁଠି ମୂଷା ଚାଷ କରାଯାଉଛି।
ଏଠାକାର ଲୋକେ କ୍ଷେତରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାର ମୂଷା ରଖି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇ ବଡ଼ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏହି ମୂଷା ବଡ଼ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମାର୍କେଟକୁ ନେଇ ଭଲ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ଏହି ମୂଷା ଚାଷୀ।
ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଚାଷ କିପରି ହୁଏ କାହିଁକି ଚୀନରେ ଏହାର ଡିମାଣ୍ଡ ଲଗାତାର ବଢ଼େ।
ଏଠାରେ ମୂଷାଙ୍କ ଆକାର ବହୁତ ବଡ଼
ଏବେ ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ମୂଷା ପରି ଚୀନର ମୂଷା ତେବେ ଆପଣ ବିଲକୁଲ ଭୁଲ ଭାବୁଛନ୍ତି।
ଚୀନରେ ମୂଷା ଚାଷ କରାଯାଉଥିବା ମୂଷାମାନଙ୍କର ଆକାର ବହୁତ ବଡ଼ ଥାଏ। ମୂଷାଙ୍କ ଆକାର ଏତେ ବଡ଼ ଥାଏ କି ଏଠାରେ ସେମାନଙ୍କ ଓଜନ ୨ରୁ ୩ କିଲୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାଏ।
ତେଣୁ ଏଠାକାର ମୂଷାଙ୍କୁ ବାମ୍ବୋ ର୍ୟାଟ୍ କୁହାଯାଏ। ଯାହାର ଚାହିଦା ଚୀନ ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ବେଶୀ।
କିପରି ହୁଏ ମୂଷା ଚାଷ
ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚୀନରେ ମୂଷା ଚାଷ କିପରି ହୁଏ
ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ମୂଷାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ଗାତଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି। ଏହା ପରେ, ମାଟି ତଳେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ମୂଷାଗୁଡ଼ିକୁ ସେଠାରୁ ବାହାର କରି ପିଞ୍ଜରାରେ ରଖାଯାଏ। ଦୁଇରୁ ତିନୋଟି ମୂଷାଙ୍କୁ ଏକ ପିଞ୍ଜରାରେ ଏକାଠି ରଖାଯାଏ।
ଏହିଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଚାଷ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ମୂଷାର ପ୍ରାୟ ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚଟି ପିଲା ଥାଏ, ଏବଂ ଏହିପରି ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗେ।
ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଓଜନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗେ।
ବହୁତ ରୋଜଗାର ହୁଏ
ଯେତେବେଳେ ବାମ୍ବୋ ମୂଷା ବଡ଼ ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ବଜାରକୁ ପଠାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଆକାର କିମ୍ବା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସେମାନଙ୍କର ଦାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନଟ ହୁଏ। ଏହା ପରେ, ମାଂସ ବଜାରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ।
ଚୀନରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅନେକ ଉପାୟରେ ଖିଆଯାଏ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ, ଏହାକୁ ରସୁଣ ଏବଂ ଲଙ୍କା ସହିତ ସୁପ୍ ପରି ପିଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରାଯାଏ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରିଲ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଖିଆଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ଚୀନରେ ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ମୂଷା ଚାଷ ଆଡକୁ ମୁହାଁଇଛନ୍ତି।