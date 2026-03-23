Vastu Tips: ଭୁଲ ଦିଗରେ କଦଳୀ ଗଛ ଆପଣଙ୍କୁ କରିପାରେ କାଙ୍ଗାଳ, ଜାଣନ୍ତୁ କଦଳୀ ଗଛ ଲଗାଇବାର ବାସ୍ତୁ ନିୟମ

ଭୁଲ ଦିଗରେ କଦଳୀ ଗଛ ଆପଣଙ୍କୁ କରିପାରେ କାଙ୍ଗାଳ, ଜାଣନ୍ତୁ କଦଳୀ ଗଛ ଲଗାଇବାର ସଠିକ ନିୟମ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସନାତନ ଧର୍ମରେ କଦଳୀ ଗଛର ଅପାର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏହାକୁ ପୂଜା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ, କଦଳୀ ଗଛ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ । କାରଣ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଭଗବାନ ହରି (ବିଷ୍ଣୁ) ଏହି ଗଛ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରନ୍ତି।
ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଘର ଭିତରେ ଭୁଲ ଦିଗରେ କଦଳୀ ଗଛ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ; ସକାରାତ୍ମକତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଏହା ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତେଣୁ, ଏହି ଲେଖାରେ, ଆମେ କଦଳୀ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ଦିଗ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ।
କେଉଁ ଦିଗ ଶୁଭ?
ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଦିଗ (ଐଶାନ କୋଣ) କଦଳୀ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, କାରଣ ଏହା ଭଗବାନ ଶିବ (ମହାଦେବ) ଏବଂ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି (ବୃହସ୍ପତି) ଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହି ଦିଗରେ କଦଳୀ ଗଛ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହୁଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହା ଆର୍ଥିକ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କଦଳୀ ଗଛ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇପାରେ। ଏହି ଦିଗରେ ଗଛ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରୟାସରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ଏହା ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ।
ଏହି ଦିଗରେ ଭୁଲରେ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ କଦଳୀ ଗଛ
ଦକ୍ଷିଣ, ପଶ୍ଚିମ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଦିଗରେ କଦଳୀ ଗଛ ଭୁଲରେ ବି ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହି ଦିଗରେ ଗଛ ଲଗାଇବା ଅଶୁଭ ଫଳ ଆଣିଥାଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧା, ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଘରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ କଦଳୀ ଗଛ ଲଗାଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ସିଧାସଳଖ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଗଛ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରବେଶ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଗଛ ଲଗାଇବା ସମୟରେ, ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଅଳିଆ କିମ୍ବା ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଯେପରି ନାହିଁ ।
ଏହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ
କଦଳୀ ଗଛ ତୁଳସୀ (ପବିତ୍ର ତୁଳସୀ) ଗଛ ପାଖରେ ଲଗାଯାଇପାରିବ। ଉଭୟ ଗଛକୁ ଏକାଠି ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଘର ଭିତରେ ସୁଖ-ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସଦ୍ଭାବ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହୁଏ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ।
ଗୁରୁବାର ଦିନ କଦଳୀ ଗଛ ପୂଜା କରିବାର ପରମ୍ପରା ଅଛି। ଏହି ଦିନ, ସକାଳ ସ୍ନାନ ପରେ, ଗଛ ପାଖରେ ଘିଅ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ଗଛ ଚାରିପାଖରେ ପାଞ୍ଚ କିମ୍ବା ସାତ ଥର ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହୁଏ ଏବଂ ଧନର ଦେବୀ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ।